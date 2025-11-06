Slováci riešia NEDOSTATOK životne dôležitého lieku! Náhrada stojí až trojnásobok, REAKCIE odborníkov

BRATISLAVA - Diabetici naprieč celým Slovenskom sa v súčasnosti stretávajú s vážnym nedostatkom inzulínu, pričom bez tejto životne dôležitej látky im hrozia závažné zdravotné komplikácie. Situácia je podľa odborníkov bezprecedentná. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR ide o celoeurópsky problém.
O probléme píšu tvnoviny.sk. Diabetológ Marek Macko upozornil, že takýto stav nenastal za posledných tridsať rokov. Doteraz mali lekári k dispozícii rôzne typy inzulínov, ktoré bolo možné navzájom zamieňať a nahrádzať. "Pacienti nemuseli behať po lekárňach a zbytočne zháňať to, čo nie je dostupné," hovorí Macko.
Farmaceutka Jana Minichová v tejto súvislosti vysvetľuje, že existujú injekčné antidiabetiká, ktoré sú momentálne k dispozícii, avšak ich doplatok je pre bežného pacienta príliš vysoký na to, aby si ho mohol pravidelne dovoliť. Mesačné náklady dosahujú minimálne 72 eur.
Diabetici nemôžu prestať liek len tak užívať
Situácia je o to vážnejšia, že pacienti nemôžu jednoducho prestať užívať tento medikament. Takýto krok by mohol mať fatálne dôsledky pre ich zdravie. Zväz diabetikov Slovenska sa preto obrátil priamo na farmaceutické spoločnosti s prosbou o riešenie problému. Jedna z nich reagovala, že situáciu intenzívne riešia.
Druhá farmaceutická firma informovala, že daný inzulín by mal byť dostupný všade, pretože ho pravidelne dodávajú a dokonca jeho množstvo navyšujú o desať percent oproti aktuálnej potrebe pre diabetických pacientov. Podľa ich vyjadrenia sa liek niekde stráca, uvádza Jozef Borovka, predseda Zväzu diabetikov Slovenska.
Ministerstvo zdravotníctva SR vidí situáciu ako celoeurópsky problém. Rezort v oficiálnom vyjadrení pre Topky.sk uviedol, že "vynakladá maximálne úsilie v rámci svojich zákonných kompetencií na zabezpečenie dostupnosti liekov pre všetkých pacientov, ktorí ich potrebujú". Podľa informácií z lekárnického systému by mali byť základné formy inzulínu opäť dostupné v priebehu aktuálneho mesiaca. Dovtedy zostáva situácia pre diabetických pacientov naďalej kritická.
O stanovisko sme požiadali aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), o ich prípadnom stanovisku vás budete informovať.