Trump sľúbil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump počas utorkového stretnutia s lídrami moslimských krajín sľúbil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi anektovať Západný breh Jordánu. Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na šesť osôb oboznámených s touto vecou.
Trump bráni anexiu Západného brehu
Dva zo zdrojov pre Politico uviedli, že Trump bol v tejto otázke nekompromisný a sľúbil, že Izrael nebude môcť anektovať Západný breh, ktorý spravuje Palestínska samospráva, nie Hamas. Ďalšia osoba oboznámená s rokovaniami poznamenala, že napriek Trumpovmu uisteniu nie je ani zďaleka na dosah prímerie, ktoré by ukončilo takmer dvojročnú vojnu v Pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom.
Biela kniha s plánom mieru
Dva ďalšie zdroje potvrdili, že Trump a jeho tím na stretnutí predstavili Bielu knihu, v ktorej načrtli plán americkej administratívy na ukončenie vojny, vrátane sľubu o anexii a ďalších podrobností, ako je správa územia a povojnová bezpečnosť. Biely dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Trump pred rokovaniami s predstaviteľmi ôsmich krajín v sídle OSN novinárom povedal, že je to jeho „najdôležitejšie“ stretnutie dňa. Odišiel však bez toho, aby s nimi ďalej hovoril, a účastníci stretnutia zatiaľ nezverejnili žiadne oficiálne vyhlásenie o obsahu rozhovorov.
Erdogan označil stretnutie za plodné
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok večer v rozhovore pre televíziu Fox News síce označil stretnutie za „plodné“, ale žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Erdogan sa má s Trumpom opäť stretnúť vo štvrtok v Bielom dome. Politico vysvetľuje, že arabskí lídri sú frustrovaní z odporu amerického prezidenta voči uznaniu Palestínskeho štátu a z jeho pokračujúcej podpory Netanjahuovho útoku na Hamas.