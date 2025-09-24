Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Trump sľúbil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump počas utorkového stretnutia s lídrami moslimských krajín sľúbil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi anektovať Západný breh Jordánu. Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na šesť osôb oboznámených s touto vecou.

Trump bráni anexiu Západného brehu

Dva zo zdrojov pre Politico uviedli, že Trump bol v tejto otázke nekompromisný a sľúbil, že Izrael nebude môcť anektovať Západný breh, ktorý spravuje Palestínska samospráva, nie Hamas. Ďalšia osoba oboznámená s rokovaniami poznamenala, že napriek Trumpovmu uisteniu nie je ani zďaleka na dosah prímerie, ktoré by ukončilo takmer dvojročnú vojnu v Pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom.

Biela kniha s plánom mieru

Dva ďalšie zdroje potvrdili, že Trump a jeho tím na stretnutí predstavili Bielu knihu, v ktorej načrtli plán americkej administratívy na ukončenie vojny, vrátane sľubu o anexii a ďalších podrobností, ako je správa územia a povojnová bezpečnosť. Biely dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.

Trump pred rokovaniami s predstaviteľmi ôsmich krajín v sídle OSN novinárom povedal, že je to jeho „najdôležitejšie“ stretnutie dňa. Odišiel však bez toho, aby s nimi ďalej hovoril, a účastníci stretnutia zatiaľ nezverejnili žiadne oficiálne vyhlásenie o obsahu rozhovorov.

Erdogan označil stretnutie za plodné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok večer v rozhovore pre televíziu Fox News síce označil stretnutie za „plodné“, ale žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Erdogan sa má s Trumpom opäť stretnúť vo štvrtok v Bielom dome. Politico vysvetľuje, že arabskí lídri sú frustrovaní z odporu amerického prezidenta voči uznaniu Palestínskeho štátu a z jeho pokračujúcej podpory Netanjahuovho útoku na Hamas.

Viac o téme: LídriUSADonald TrumpIzraelJordán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jimmy Kimmel
Talk šou Jimmyho Kimmela sa vrátila na obrazovky, Trump vyjadril údiv
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Americký prezident Donald Trump
Trump útočí: OSN vraj podporuje migráciu, útoky na drogové kartely majú byť varovaním
Zahraničné
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo:
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo: Tehotné ženy straší pred známym liekom! Na jeho slová reaguje aj ŠÚKL
Domáce
Trump varoval tehotné ženy
Trump varoval tehotné ženy pred paracetamolom, liek spojil s autizmom u detí: Britskí experti výrok odsúdili
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Prominenti
Slávnostné odovzdanie stavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany II. úsek
Slávnostné odovzdanie stavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany II. úsek
Správy
Černákova obhajkyňa Diana Messingerová po stredajšom rozhodnutí súdu
Černákova obhajkyňa Diana Messingerová po stredajšom rozhodnutí súdu
Správy

Domáce správy

Pre nehodu autobusu na
Pre nehodu autobusu na križovatke Karadžičova treba rátať so zdržaním
Domáce
Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli
Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli rozpravu o konsolidácii
Domáce
Rokovanie s čínskou delegáciou
Rokovanie s čínskou delegáciou považuje Ministerstvo investícií za štandardné, PS ho kritizuje
Domáce
V Lučenci zúri ŽLTAČKA: Nemocnica hlási rekordný počet detí medzi pacientmi! Oddelenie je na hrane kapacity
V Lučenci zúri ŽLTAČKA: Nemocnica hlási rekordný počet detí medzi pacientmi! Oddelenie je na hrane kapacity
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“
Zahraničné
Trump sľúbil, že Izraelu
Trump sľúbil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu
Zahraničné
Lietadlo EasyJet
Tri metre od katastrofy: Dopravné lietadlá sa tesne vyhli zrážke! Desivé svedectvá cestujúcich
Zahraničné
Pri útoku jemenského dronu
Pri útoku jemenského dronu na izraelské mesto Ejlat sa zranilo 20 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Martin Nikodým
Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Domáci prominenti
ZVRAT v afére z
ZVRAT v afére z koncertu Coldplay: Manžel nevernej HR tam bol tiež... S novou milenkou!
Zahraniční prominenti
Drsný KONFLIKT v slovenskom
Drsný KONFLIKT v slovenskom šoubiznise: Rajek naložila manželke Majka Spirita... ESKORT v Dubaji?!
Domáci prominenti
Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela:
Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela: Po obvinení z NEVERY sa zbavil ich spoločnej realitky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť dĺžku života: Za 30 sekúnd zistíte, či vás koniec čaká do 10 rokov
vysetrenie.sk
FOTO Z hviezdy internetu sa
Z hviezdy internetu sa stal putovník: Obrovské zviera sa vrátilo do Čiech! Pozrite, kam až putoval mladý obor
Zaujímavosti
Žena pri rekonštrukcii domu
Žena pri rekonštrukcii domu objavila tajné dvere: TO, čo sa skrývalo pod kobercom, ju ŠOKOVALO! Hororový objav
Zaujímavosti
Chystáte sa na výlet?
Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025
dromedar.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
MS vo futbale
Incidenty na Vuelte mali silný dopad: Sponzor cyklistického tímu odhodlaný k ráznemu kroku
Incidenty na Vuelte mali silný dopad: Sponzor cyklistického tímu odhodlaný k ráznemu kroku
Cyklistika

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lietadlo EasyJet
Zahraničné
Tri metre od katastrofy: Dopravné lietadlá sa tesne vyhli zrážke! Desivé svedectvá cestujúcich
Kontrolóri znova bijú na
Domáce
Kontrolóri znova bijú na poplach: Na trhu máme nebezpečný bluetooth reproduktor! Ľudia ho majú vrátiť
Rozbroje v Remišovej Za
Domáce
Rozbroje v Remišovej Za ľudí: Vzbura na sneme a nesúhlas 19 členov, prekáža im zbližovanie s Matovičom
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva
Domáce
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva vo väzení! Prvé slová po rozhodnutí súdu

Ďalšie zo Zoznamu