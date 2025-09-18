Polícia vo Svidníku vedie trestné stíhanie: Ide o opustenie dieťaťa

SVIDNÍK - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci zločinu opustenia dieťaťa v súvislosti s dopravnou nehodou osobného vozidla, ku ktorej došlo v utorok (16. 9.) ráno na ceste za obcou Rakovčík v smere na obec Šarišský Štiavnik v okrese Svidník. Zákon stanovuje pre páchateľa tohto zločinu trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, vodič počas jazdy zišiel mimo cesty a narazil do stromov. „Z miesta nehody odišiel a udalosť neohlásil na polícii. Najhoršie na tejto udalosti je fakt, že tento muž pri vozidle ponechal bez dozoru dve maloleté deti, o ktoré bol zo zákona povinný sa postarať. V dôsledku tejto skutočnosti sa obe deti, pochádzajúce z Poľska, podchladili. Boli prevezené do nemocnice na ošetrenie,“ uviedla Ligdayová s tým, že muža podozrivého z uvedeného mimoriadne nezodpovedného konania polícia vypátrala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Išlo o 49-ročného Poliaka.