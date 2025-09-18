Konsolidácia jatrí staré rany: Migaľ opäť griluje svojho bývalého šéfa, načo nám je takáto prezidentská forma?

BRATISLAVA - Príchod konsolidačných čias spôsobil aj to, že sa niektorí politici v rámci šetrenia začali pozerať na štát viac, ako kedykoľvek predtým. Jedným z takýchto kritikov je aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Ten sa pustil rovno do prezidenta!
archívne video
Migaľ položil viacero otázok vo svojom poslednom statuse. Zrejme vychádza aj z posledných štatistík odmien jednotlivých ústavných činiteľov, ktoré sa v rámci Európskej únie dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach, hoci naša ekonomika výrazne stráda a občania (a predovšetkým živnostníci) si budú musieť poriadne utiahnuť opasky.
Zvyšovanie daní a pohľad expertov: Sme výnimoční rekordmani, ekonomické ukazovatele ako z nočnej mory!
Načo nám je takáto prezidentská figúra? Pýta sa Migaľ
"Čo si o tom myslíte?" začal rétorickou otázkou status minister MIRRI Migaľ. "Konsolidácia. Každý má šetriť, iba úrad prezidenta Petra Pellegriniho nie. Jeho kancelária bude v pluse o 4 300 000 eur. Nehovoriac o mesačnom plate prezidenta 18 000 eur," posťažoval sa Migaľ. Jeho pravá ruka Radomír Šalitroš pritom už v týchto dňoch hovorí, že aj samotné MIRRI sa bude musieť na budúci rok uskromniť o niekoľko desiatok miliónov.
"Natíska sa preto otázka, treba nám vôbec takúto prezidentskú formu? Prečo sa v takom Švajčiarsku na reprezentatívnej pozícii môžu každý rok striedať jednotliví ministri?" pýta s Migaľ. Podľa Migaľa by za 5 rokov funkčného obdobia pri tomto navýšení Slováci ušetrili 5 x 11 000 000, čo je až 55 000 000 eur. "Uprednostnili by ste takýto model? Aby sa jednotliví ministri vlády striedali na reprezentatívnej pozícii prezidenta a plnili jeho reprezentačné úlohy?" spýtal sa verejnosti minister.