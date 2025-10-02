Politológovia analyzujú Migaľa: Slová o povalení vlády majú hlbší význam, politici majú svoju verziu

BRATISLAVA - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ si už niekoľko mesiacov nedá pokoj s útočením na hlavu štátu Petra Pellegriniho a ním založenú stranu Hlas-SD, odkiaľ bol Migaľ vyhodený. Čo je za tým a ako sa politológovia a kolegovia dívajú na jeho slová o povalení vlády?
"Taký je diabolský plán prezidenta Pellegriniho," uviedol svoju záhadnú tlačovú besedu Migaľ len niekoľko mesiacov po jeho kardiologickom zákroku, ktorý absolvoval. Migaľ sa vraj z "progresívneho prostredia" dozvedel o pláne, podľa ktorého by chcel prezident údajne rozbiť štvrtú vládu Roberta Fica a nastoliť tú svoju - úradnícku. "Hlas nech si nechá intrigy pre seba a svoj vnútorný rozklad. Aj do Prezidentského paláca odkazujem, že stojím za vládou a nikam neodchádzam," povedal na tlačovej konferencii Migaľ.
Nie je to pritom prvýkrát, čo Migaľ otvorene útočí na Hlas-SD a na Pellegriniho. Bývalému poslancovi ešte očividne stále leží v žalúdku krivda z jari, kedy boli zo strany vyhodení aj s Radomírom Šalitrošom. Nateraz je však ťažké hodnotiť, na základe akých dôkazov niečo také Migaľ vyhlásil, keďže žiadne dôkazy ani neposkytol. V obehu však podľa neho majú byť aj diskreditačné audio nahrávky, ktoré majú skompromitovať vládu.
V jeho okolí sa dokonca vraj začalo šuškať o tom, že by mal pre zdravotné dôvody skončiť samotný Migaľ, na čo minister odcitoval verejnosti niekdajšie slová Roberta Fica z roku 2018 o tom, že "nikam neodchádza".
Palác Migaľove slová do pár hodín vyvrátil. "Pán prezident je presvedčený, že vláda sa má meniť vo voľbách a nie inými spôsobmi. Hlava štátu navyše v zmysle ústavy nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zotrvaní či páde vlády. Vláda môže padnúť len vtedy, ak sa medzi sebou sama rozháda, ako to Slovensku ukázali vlády s účasťou Igora Matoviča," uviedla Kancelária prezidenta SR.
V kontexte týchto tém sme preto oslovili politológov Michala Cirnera a Jozefa Lenča, aby sa k obvineniam zo strany Migaľa vyjadrili.
- Vysvetlívky: (C - politológ Michal Cirner, L - politológ Jozef Lenč) -
O čo podľa vás ide ministrovi informatizácie Samuelovi Migaľovi, keď vraví, že prezident chce rozložiť vládu? Verí podľa vás sám tomu, čo hovorí, alebo je za tým nejaký iný úmysel?
C: Dôkazy nepredložil, takže je to zrejme len politická hra a pomsta politickému súperovi Pellegrinimu, ktorý ho, paradoxne, priviedol do politiky a potom mal zásluhu na tom, že bol vylúčený z Hlasu. Tiež je to snaha o získavanie pozornosti médií a verejnosti. Je za tým osobný záujem Migaľa alebo niekoho iného, aby poškodil prezidentovi a strane Hlas.
L: Domnievam sa, že minister Migaľ sa snaží zvýšiť svoju vizibilitu - o spôsobe môžeme diskutovať - a súčasne s tým vyrovnať sa s tými, ktorí ho politicky sklamali, respektíve o ktorých sa domnieva, že svojou politikou jemu alebo Slovensku škodia. Tomu, čo hovorí, pravdepodobne verí, čo sa však nevylučuje s tým, že za tým, čo hovorí, môže byť aj nejaký iný úmysel.
Migaľ má vraj túto informáciu z "progresívneho prostredia". Čo si pod tým máme predstaviť? Predstaviteľov PS a ich spin doctorov?
C: Kým nepovie od koho to má, tak to budú len prázdne reči, ktoré chvíľu budú mútiť politické vody. Špekulovať o tom bez konkrétností a dôkazov nemá veľký zmysel.
L: Ono "progresívne prostredie" môže byť na jednej strane široké a na druhej "vymyslené", keďže o "prevrate z Paláca" hovorí aj Andrej Danko a o prepojení Hlas-u a Progresívneho Slovenska Igor Matovič.
Čo by Pellegrini získal dočasnou vládou, ktorá, povedzme si úprimne, by už len z princípu veľmi pravdepodobne nezískala dôveru parlamentu, podobne ako Ódorova?
C: Získal by len problémy, starosti a zodpovednosť ako prezidentka Čaputová. Neviem prečo by si to mal želať. Ak sa chce miešať do straníckej politiky, môže ťahať za nitky v strane Hlas, ktorú založil a viedol, nebude si chcieť inak komplikovať život.
L: Domnievam sa, že nič čo by mi prinieslo z dlhodobého hľadiska nejakú pridanú hodnotu. No z krátkodobého hľadiska by to mohol byť pocit satisfakcie smerom k Smeru a Robertovi Ficovi, ktorého by opäť pripravil o post predsedu vlády a tiež pocit moci, ktorú by mu dávali ústavné kompetencie, ktoré má v kontexte vzťahu prezident - vláda v prípade, že táto nemá dôveru v parlamente a je de facto i de iure prezidentovou vládou.
Michal Kaliňák už Migaľa obvinil, že po "destabilizovaní eurofondov chce už destabilizovať aj vládu". Majú sa jeho bývalí kolegovia a vládni príslušníci obávať toho, že by mohol byť akýmsi opozičným trojským koňom?
C: V koalícii je mnoho trójskych koní. Od Huliaka cez Kotlára k Šimkovičovej až po Migaľa alebo Ferenčáka či Tarabu. Tí sú provládni dovtedy, kým majú fleky alebo sa napĺňajú ich požiadavky. Každý z nich a ich súputníkov sa môžu koalícii otočiť chrbtom.
L: Nemyslím si, že je alebo by mohol byť trójskym koňom opozície. Sám minister Migaľ hovoril o tom, že chce pokračovanie tejto vlády a varuje pred tými, ktorí ju chcú destabilizovať. A tiež platí, že slovenská opozícia nie je práve tou, ktorá by chcela a vedela využívať slabosti koalície voči koalícii. Opozícia sa vie úspešne oslabovať vzájomnými konfliktami, respektíve intrigami.
Prečo má podľa vás Migaľ motiváciu pravidelne útočiť na hlavu štátu? Vidíme, že rozhodne nejde o prvý takýto status a napäté je to aj medzi ním a vedením Hlasu-SD...
C: Pretože Hlas ho vylúčil a Pellegrini bol tajne pri tom. Je to súčasť politickej pomsty, ale aj politickej taktiky, aby odrádzal voličov Hlasu k jeho novému politickému subjektu.
L: Pretože je sklamaný z toho, čo sa stalo z Petra Pellegriniho, sklamaný z toho akú politiku robil (v čase kreovania vlády) a akú politiku robí (zasahovanie do fungovania Hlasu, ktorého dôsledok bolo jeho vylúčenie z Hlasu).
Reakcie politikov
Na obvinenia zo strany Migaľa zareagoval aj bývalý štátny tajomník na MIRRI Michal Kaliňák, podľa ktorého Migaľ prispel k destabilizácii eurofondov a teraz chce destabilizovať aj vládu. Pýta sa o čo mu vlastne ide.
Remišová za tým vidí "IT kšeft"
Na Migaľove rázne vyhlásenia reagovala aj opozičná časť spektra. Jeho predchodkyňa vo funkcii a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová so sarkazmom označila jeho vystúpenie ako oznámenie bombastickej a "tajnej" informácie. "V skutočnosti ide o to, že Migaľ pripravuje veľký kšeft v oblasti IT za 60 miliónov eur, a chce vymeniť IT firmy spriaznené s Hlasom, za "svoje" firmy. Keby naozaj prezident pripravoval predčasné voľby, treba mu zatlieskať a podporiť ho, lebo už včera bolo neskoro!!" napísala v statuse rozhorčená Remišová.
Je to blbosť, stroho reagoval Galko
Jediný reprezentant mimoparlamentných Demokratov v pléne Ľubomír Galko už bol expresívnejší. Na Migaľove odhalenie mal jasný názor. "Je to podľa mňa blbosť. Peter Pellegrini určite nemá záujem a ani schopnosti riadiť nejakú úradnícku vládu, obzvlášť v čase konsolidácie a strádania. Je celkom možné, že Migaľa chcú odvolať na nátlak Hlasu a prezidenta a on sa o tom dozvedel, tak sa snaží takto zachrániť si funkciu. Alebo v koordinovanej snahe s Robertom Ficom a Andrejom Dankom sa snažia doraziť zdecimovaný Hlas a zároveň si aj vybaviť osobné účty s prezidentom. Ale tá druhá časť o úradníckej vláde je science fiction," napísal.