Havária na diaľnici D1 si vyžiadala zásah hasičov a záchranárov: Zranila sa 19-ročná žena

(Zdroj: TASR/KR HaZZ v Bratislave)
BRATISLAVA - Hasiči v piatok doobeda zasahovali na 18. kilometri diaľnice D1 v smere do Bratislavy pri dopravnej nehode jedného motorového vozidla. Potvrdil to hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči. Zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik spresnil, že pri nehode utrpela 19-ročná žena otras mozgu, ktorá je v starostlivosti leteckých záchranárov.
„Zasahujúci hasiči si po príjazde na miesto udalosti prevzali do opatery jednu zranenú osobu, ktorú následne odovzdali zdravotníckym záchranárom. Hasiči tiež na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a asistovali vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe pri ošetrení a transporte pacienta,“ uviedol Koči.