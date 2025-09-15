Nepriaznivé daždivé počasie narobilo problémy: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali až dvadsaťkrát

ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji absolvovali v priebehu nedele (14. 9.) pre nepriaznivé daždivé počasie 20 výjazdov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.
„Zásahy sa týkali odstraňovania spadnutých stromov, čerpania vody zo zatopených priestorov, čistenia priepustov vodných tokov, vyslobodzovania zatopených automobilov a sanovania cestných telies,“ konkretizovalo hasičské riaditeľstvo.
Martinskí hasiči zasahovali trikrát, dva výjazdy mali príslušníci žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a jeden zásah absolvovali aj hasiči z Hasičskej stanice v Žiline. Členovia DHZO zasahovali v martinských mestských častiach Priekopa a Záturčie, Vrútkach a v obciach Valča, Turčiansky Peter, Bystrička, Trnovo, Vrícko, Krasňany a Višňové. „Celkom zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ a 52 členov DHZO, nasadených bolo 23 kusov techniky,“ zhrnuli hasiči.