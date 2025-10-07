Záchranársky vrtuľník sa zrútil na diaľnici v Sacramente: Traja ľudia sú vážne zranení

SACRAMENTO - Najmenej traja ľudia utrpeli vážne zranenia pri havárii záchranárskeho vrtuľníka, ktorý sa v pondelok večer zrútil na diaľnicu v Sacramente v americkom štáte Kalifornia. Informovala o tom stanica CBS News s odvolaním sa na tamojší hasičský zbor.
Úrady diaľnicu uzavreli a vyšetrujú príčinu nehody. Zranených previezli do najbližších nemocníc. Podľa šéfa hasičov Justina Sylviu sa pri príchode prvých záchranárov dvaja členovia posádky nachádzali vymrštení na ceste, zatiaľ čo jeden bol uväznený pod helikoptérou.
Zábery z miesta havárie ukazujú prevrátenú helikoptéru, okolo ktorej sa nachádzajú trosky. Nie je zatiaľ jasné, či vrtuľník smeroval do miestnej nemocnice alebo z nej, píše agentúra Reuters. Úrady zároveň upozorňujú obyvateľov a vodičov, aby sa oblasti vyhli a počítali so zdržaniami v okolí.