Takáč bije na poplach: Týranie v množiarňach u nás prekvitá, policajné kroky voči Naďovi vyznievajú zvláštne

V mene ministerstva ste komunikovali aktuálny problém pribúdajúcich nelegálnych množiarní na Slovensku. Kde vyplával na povrch prvý prípad a kedy ste narazili na prvú stopu?

- Na úvod si treba povedať, že Slovensko je takým typickým premiantom. Patríme na prvú priečku v tejto problematike, ale, žiaľ, z toho opačného a zlého konca v rámci celej Európskej únie. Na Slovensku je najviac množiarní, rôznych nelegálnych chovov, napríklad aj psov. Ja sa od môjho nástupu snažím tento problém riešiť zriadením pracovnej skupiny na ochranu zvierat, ale aj rôznymi krokmi cez štátnu potravinovú správu. Už sme sa skôr vyjadrili, že týmto množiteľom vyhlasujeme "vojnu". Za rok a pol sa nám cez rôzne orgány podarilo odhaliť množstvo takýchto chovov.

V akých podmienkach ste tieto zvieratá našli?

- To bolo v tak nedôstojných podmienkach. Tí ľudia si z tých psíkov normálne urobili mašiny na peniaze. Bolo tam porušenie množstvo zákonov, porušení podmienok na chov... Psíky boli v katastrofálnych podmienkach. Naša činnosť v tomto prípade trvala rok a pol a je to problém, ktorý je nutné odstrániť. Nemôže sa to už viac diať na Slovensku. Naša krajina musí prestať byť premiantom v tom, že tu budeme mať rôzne množiarne po stovkách psov.

Čo je potrebné spraviť pre to, aby sa to nedialo?

- Na tomto celom sa musia podieľať samotní chovatelia. Pravdepodobne máme však aj čierne ovce medzi súkromnými veterinárnymi lekármi, možno aj medzi zamestnancami regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Napríklad v tej Prievidzi táto situácia údajne takto vyzerala aj dvadsať rokov. Preto sa pýtam napríklad aj samospráv - to naozaj nevedia, že niekto na záhrade chová 500 psíkov? Nevidia to ani tí susedia, nepočujú to? Sú hluchí?

Nerozumiem tomu. Dal som aj výzvu pre celú spoločnosť, aby sme si nezakrývali oči a nezapchávali uši. Je dôležité, aby sa všetci pozerali naokolo, vnímali to okolie a aby nahlasovali tieto podnety na štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Na druhú stranu hovorím aj o tom, keďže to tam bolo vraj dvadsať rokov, ak chcete tie psíky vyvážať do zahraničia, potrebujete mať pasy. Tie vydáva súkromný veterinárny lekár. Potrebujete si vypísať certifikáty na vývoz. Aj preto si kladiem otázku či to nikto nevidel a nepočul.

V rozhovore sa tiež dozviete:

Koľko psov rezort odhalil v nelegálnej množiarni v regióne hornej Nitry

V akom stave tieto zvieratá našli

Prečo zopakoval výrok premiéra o tom, že by Slovensku svedčala neutralita

Čo si myslí o spôsobe policajného postupu voči predsedovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi

Čo vraví Takáč na parlamentné dianie ohľadom novelizácie ústavy

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU: