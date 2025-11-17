Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!

BRATISLAVA - O daňových podvodoch sa v posledných dňoch hovorí čoraz hlasnejšie – a to nielen na Slovensku. Ako do tejto debaty zapadá návšteva európskej prokurátorky Laury Kövesi, čo ukázali kontroly dodávok tovaru za stovky miliónov eur a aké opatrenia chystá finančná správa, aby zabránila ďalším únikom? Šéf finančnej správy Jozef Kiss v rozhovore vysvetľuje, kde sú najväčšie riziká a aké zmeny môžu prísť už v najbližšom období.

Na úvod by sme sa mohli pozrieť na aktuálnu tému, a to návštevu šéfky európskej prokuratúry Laury Kövesi na Slovensku. Čo bolo dôvodom jej návštevy a aké sú závery vášho stretnutia? 

- Išlo o plánované pracovné stretnutie. Niekedy v polovici októbra nás Európska prokuratúra poprosila o pracovné stretnutie. Išlo o jedno z mnohých stretnutí, ktoré mala pani európska prokurátorka naplánované v rámci Slovenskej republiky, bolo to aj publikované. Témou, ktorú sme spolu preberali, boli daňové a colné podvody, vzhľadom na to, aká je situácia nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii.

Pani Kövesi upozornila aj na rozsiahle daňové podvody, ktorých časť siaha aj na Slovensko, kde sa škody hýbu až v stovkách miliónov eur, dá sa povedať, kto za ne zodpovedá?

- Musím povedať, že to, čo bolo komunikované na našom pracovnom stretnutí, a celkovo agenda okolo daňových a colných podvodov, nemôžeme deklarovať, že sa jedná o daňové a colné podvody z posledných období. Oni nevznikli ani včera, ani pred rokom. Sú to prípady, ktoré sa roky vyšetrujú a ktoré nejakým spôsobom vznikli v rámci cezhraničnej koordinácie rôznych skupín, ktoré realizujú tieto podvody v celej Európe.

Samozrejme, je to spojené aj so Slovenskom, to znamená, že slovenské firmy, slovenskí občania sú zapojení do takýchto schém, ktoré sú realizované v rámci EÚ, v rámci členských štátov. Nejaká časť týchto daňových podvodov končí aj na Slovensku, to znamená, že reálne vzniká škoda pre slovenský rozpočet. Ako som povedal, sú to prípady, ktoré sa ťahajú roky, nemôžeme deklarovať, že súčasná vláda môže za to, že takýto stav tu nastal. Daňové podvody boli aj v období rokov 2020 – 2023, vtedy sa vyšetrovali, alebo mali sa vyšetrovať, a mňa veľmi mrzí, že tá komunikácia je zase ako keby smerom proti Slovenskej republike. My sme prijali mnoho opatrení, ktoré boli realizované za roky 2024 a 2025. 

Môžete byť konkrétnejší?

- Musím jasne povedať, že posledné obdobie dvoch rokov sme mali realizovaných niekoľko kontrol v rámci dodania služby alebo tovaru do SR, slovenským firmám, ide o takzvané intrakomunitárne dodanie tovaru. A tu máme identifikovaných zhruba 437 firiem, ktoré za dva roky deklarovali dovoz, alebo teda mali sme zistené, že mali zrealizovaný dovoz služby alebo tovaru v hodnote cez 700 miliónov eur. Čo sa týka nepriznaných dovozov alebo dodania tak to bolo v celkovej výške zhruba 640 miliónov. My sme vykonali okamžite daňové kontroly a identifikovali sme daňové nedoplatky vo výške 3,7 milióna. To znamená, že my sa s tou agendou aktívne zaoberáme a máme pod drobnohľadom či už slovenské spoločnosti, ktoré konajú v rámci Slovenska alebo slovenské spoločnosti, ktoré konajú v rámci EÚ, alebo aj zahraničné spoločnosti, ktorých dodávky smerujú do SR. (Viac vo videorozhovore).

Aké opatrenia v oblasti boja proti daňovým únikom finančná správa chystá?

- V rámci boja proti daňovým únikom sme pripravili niekoľko opatrení a sú aj predmetom akčného plánu, ktorý máme v spolupráci s ministerstvom financií vypracovaný. A tam sú pre mňa dôležité dve, alebo tri, základné veci. Prvou je vyvodenie osobnej zodpovednosti voči konateľom spoločností, ktoré spôsobujú daňové podvody, daňové úniky... Druhá vec, o ktorej sa bavíme, je eliminácia hotovostných operácií v rámci Slovenska. Toto je to, čo vlastne evokuje to, že šedá ekonomika a pranie špinavých peňazí tu majú vytvorený určitý priestor... Tieto dve veci by mohli uzrieť svetlo sveta v priebehu budúceho roka a posledná vec, ktorú navrhujeme, je sústredenie vyšetrovacích kompetencií na jednom mieste. My navrhujeme, aby to bola finančná správa. To znamená, že vyšetrovanie daňových podvodov, ktoré dnes prebieha na úrovni finančnej správy, ako to prvotné a potom na OČTK, tak by sme najradšej za daňovú oblasť sústredili na finančnej správe. Súvisí to s tým, že dokážeme zabezpečiť lepšiu odbornosť, vyššiu efektivitu a možno skrátiť vyšetrovanie na obdobie pokiaľ sa nám ešte bude dať nejakým spôsobom postihnúť konkrétne osoby zodpovedné za daňové podvody.

V rozhovore sa tiež dozviete:

    •  Ako chce finančná správa znížiť daňové nedoplatky
    •  Ako sa darí zavádzať nové QR platby
    •  Či pomôže zavedenie e-Faktúr znížiť daňové podvody
    •  Ako sa zlepšili firmy pri evidovaní tržieb
    •  Aké sú nové „trendy“ v daňových podvodoch

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

Ďalšie zo Zoznamu