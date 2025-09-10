Na východe Slovenska treba ráno počítať s hmlou: V niektorých okresoch bude pršať

BRATISLAVA - V Prešovskom kraji a okrese Spišská Nová Ves treba v stredu ráno počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Zároveň vydal pre viaceré okresy Slovenska výstrahy pred dažďom s platnosťou od obeda a neskôr. Informoval o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. V spomínaných okresoch východného Slovenska očakávajú ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Druhý stupeň výstrahy pre dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Bratislava, Pezinok, Rožňava, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Trnava a Turčianske Teplice. Pre viaceré ďalšie okresy Slovenska platí výstraha prvého stupňa.
SHMÚ zároveň varuje pred vetrom na horách. Vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Platí od 18.00 h.