Nehoda luxusného športiaka! FOTO Na Liptove havaroval vodič Ferrari, škodu rátajú v státisícoch eur

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - V pondelok večer havaroval vodič Ferrari na výjazde od obce Hybe smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. V hustom daždi došlo k aquaplaningu a vozidlo narazilo do betónových zvodidiel, pričom vznikla škoda približne 200-tisíc eur.

K dopravnej nehode došlo v okrese Liptovský Mikuláš v pondelok večer. Ako priblížila žilinská krajská polícia, na výjazde od obce Hybe viedol vodič vozidlo zn. Ferrari smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. "V hustom daždi neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky s vozidlom dostal aquaplaning a narazil ľavou prednou časťou do ľavých betónových zvodidiel," informovala polícia.

Nehoda luxusného športiaka! FOTO
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Policajti za priestupok uložili vodičovi Ferrari blokovú pokutu. Podľa informácií polície vznikla na vozidle škoda za približne 200-tisíc eur.

