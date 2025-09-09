Nehoda luxusného športiaka! FOTO Na Liptove havaroval vodič Ferrari, škodu rátajú v státisícoch eur

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - V pondelok večer havaroval vodič Ferrari na výjazde od obce Hybe smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. V hustom daždi došlo k aquaplaningu a vozidlo narazilo do betónových zvodidiel, pričom vznikla škoda približne 200-tisíc eur.
K dopravnej nehode došlo v okrese Liptovský Mikuláš v pondelok večer. Ako priblížila žilinská krajská polícia, na výjazde od obce Hybe viedol vodič vozidlo zn. Ferrari smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. "V hustom daždi neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky s vozidlom dostal aquaplaning a narazil ľavou prednou časťou do ľavých betónových zvodidiel," informovala polícia.
Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Policajti za priestupok uložili vodičovi Ferrari blokovú pokutu. Podľa informácií polície vznikla na vozidle škoda za približne 200-tisíc eur.