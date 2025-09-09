Tragická nehoda pri Nových Zámkoch: Neprežila 20-ročná žena! FOTO Autá sú úplne na šrot

NOVÉ ZÁMKY - V noci z pondelka na utorok došlo v nočných hodinách k ťažkej dopravnej nehode medzi Novými Zámkami a Šaľou, ktorá si vyžiadala život 20-ročnej ženy,
K nehode došlo na križovatke ciest I/75 a III/1497 medzi Novými Zámkami a Šaľou. "Vodič vozidla Volkswagen Golf pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie „STOP daj prednosť v jazde“, následkom čoho vyšiel na hlavnú cestu, po ktorej v tom čase išlo vozidlo Suzuki SX4 s prívesným vozíkom," uviedla polícia.
Z tohto dôvodu došlo k čelnému nárazu vozidla Suzuki do pravej strany Volkswagenu. Náraz odhodil vozidlo Suzuki na pravú stranu mimo vozovky do poľa a korbu prívesného vozíka odhodilo na opačnú ľavú stranu vozovky. Vozidlo Volkswagen skončilo taktiež na pravej strane vozovky, prevrátené na pravú stranu.
"Dôsledkom nárazu utrpela 20-ročná spolujazdkyňa z VW Golf ťažkú ujmu na zdraví a bola prevezená rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahla. Vodič Suzuki po náraze utrpel ľahké zranenia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodali.