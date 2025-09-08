Vážna nehoda pri Hlohovci! FOTO Auto sa zrazilo s autobusom, vodiča odvážal vrtuľník

HLOHOVEC - V okrese Hlohovec došlo k vážnej dopravnej nehode. Osobné auto značky Ford prešlo do protismeru a zrazilo sa s autobusom. Vodič auta utrpel vážne zranenia a bol letecky prevezený do nemocnice.
Polícia v pondelok popoludní dokumentuje vážnu dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v okrese Hlohovec. "Na základe doteraz zistených skutočností vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Ford po ceste II/507, v smere jazdy od obce Bojničky na mesto Hlohovec. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s oprotiiducim autobusom," informovala žilinská krajská polícia s tým, že pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu dvoch osôb v autobuse. Vodič osobného auta bol letecky transportovaný do nemocnice s vážnymi zraneniami.
Polícia dodáva, že vodič autobusu vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu aj vodič Fordu, budú zisťovať odberom krvi. Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. "Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uvádza polícia a vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne, zodpovedne a zbytočne neriskovali.