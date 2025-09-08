Ranná nehoda na diaľnici D2: FOTO Osobné auto sa zrazilo s kamiónom, na mieste zasahovali hasiči

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v pondelok skoro ráno pri dopravnej nehode osobného a nákladného auta na diaľnici D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Ošetrili pri tom zranenú osobu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci príslušníci zabezpečili miesto zásahu a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách. Jednej zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol zbor. Ako dodal, na zásahu sa zúčastnili hasiči zo staníc Dúbravka a Malacky.