Tragická nehoda v Bratislave: FOTO Vodič vbehol autom priamo pod električku! Spolujazdkyňa zomrela

BRATISLAVA - Víkend v hlavnom meste poznačila tragická dopravná nehoda. Vodič pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť prichádzajúcej električke. Jeho spolujazdkyňu to stálo život.
"Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave boli dňa 06.09.2025 krátko po 22.00 hod. privolaní k dopravnej nehode, ku ktorej malo dôjsť na Botanickej ulici v mestskej časti Karlova Ves v Bratislave," uviedla polícia.
Podľa doposiaľ zistených informácií tam vodič vozidla značky Volkswagen Golf viedol vozidlo smerom z centra mesta, pričom pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť prichádzajúcej električke, ktorej vošiel do jazdnej dráhy, následkom čoho došlo k nárazu električky a osobného motorového vozidla.
"Následkom zrážky došlo v prípade spolujazdkyne, sediacej na zadnom sedadle motorového vozidla k zraneniam, ktorým na mieste podľahla. Prípadom sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, kde už tamojší vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," dodala polícia.