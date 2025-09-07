Andrej Danko poslal Ficovi ďalší odkaz: Mal sedieť v Prezidentskom paláci! Vládu rozbiť nechce

BRATISLAVA – Predseda SNS Andrej Danko v relácii V politike zdôraznil, že pád vlády nepripustí, hoci má výhrady k niektorým krokom Roberta Fica. Podľa neho by mal premiér sedieť v Prezidentskom paláci a Slovensko nesmie tlačiť na vyššie výdavky na armádu či slepo podporovať protiruské sankcie. Diskusia s lídrom KDH Milanom Majerským sa niesla v ostrom tóne.
Danko v relácii V politike na TA3 tvrdil, že rokovania v koalícii sú už v záverečnej fáze a niektoré zásahy sú dohodnuté. „Nižšia DPH v gastre a hotelierstve ostane a nebude sa siahať na dotačné fondy pre šport a kultúru,“ vyhlásil. Dodal, že rezorty SNS už prijali racionalizačné opatrenia a vidí priestor aj v zlučovaní úradov či v zmene režimu DPH.
Majerský mu oponoval, že vláda zaťažila ľudí a firmy takmer štyrmi miliardami eur, pričom sama šetrí len minimálne. „Vláda musí prestať ukazovať prstom na ľudí a pozrieť sa do vlastného zrkadla. Šetrite na sebe, nie na občanoch,“ odkázal a navrhol 10-percentné úspory vo všetkých rezortoch, zníženie počtu štátnych zamestnancov a predaj časti majetku.
Šéf SNS spochybnil efektívnosť vyšších územných celkov. „Rozpočet VÚC je 2,9 miliardy eur ročn počet VÚC je veľký, stará štruktúra by Slovensku stačila,“ uviedol. Majerský nesúhlasil a pripomenul, že podľa OECD je viac kompetencií pre regióny cestou k výkonnejšej ekonomike.
Danko zároveň avizoval, že na koaličnej rade otvorí otázku záchranárskeho tendra a požiadavku na úspory v zdravotníctve. Koaličná SNS lenepodporí odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v parlamente. Stojí za nomináciami koaličných partnerov. Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že Šaška by mali odvolať.
Majerský súhlasí, že slovenské zdravotníctvo zomiera, avšak pre zlé manažérske rozhodnutia tých, ktorí ho vedú. Pripomenul „zbabranie“ záchrankového tendra. Ten rieši polícia, ktorá prijala trestné oznámenia a ľudia chodia na výsluch. „Som presvedčený, že budú potrestaní a minister bude odvolaný,“ poznamenal Majerský s tým, že záchranky by podľa neho mali spadať pod vyššie územné celky.
Danko obhajoval tiež snahu viac zdaniť hazard a získať tak peniaze pre šport. „Musíme zdaňovať hazard čo najvyššou sadzbou, ale tak, aby nevznikal čierny hazard,“ tvrdil. Majerský naopak kritizoval snahy o návrat herní do miest, kde ich občania zakázali referendom.
Fico mal byť prezidentom
Hoci Danko opakovane potvrdil, že vládu rozbiť nechce, na premiéra Fica smeroval ostré slová. „Nie som stotožnený s tým, že podporuje protiruské sankcie. Nie som stotožnený, keď povie, že nesie Zelenskému odkaz, a nepriniesol žiadny odkaz, a Ukrajina potom opäť bombarduje ropovod Družba. Je to výsmech stretnutiu Zelenskyj – Fico,“ povedal. S útokom na ropovod síce nesúhlasí ani Majerský, avšak podľa neho by bolo pre Ukrajinu prospešné, keby bola v EÚ. Zdôraznil, že Ukrajina má právo na sebaurčenie.
Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine
Podľa šéfa SNS mal byť Fico prezidentom. „Pre mňa je Robert Fico človek, ktorý mal byť prezident. Ja som ho podporoval, aj keď sa rozhodol inak,“ vyhlásil Danko. Napriek ostrým slovám Danko zdôraznil, že pád kabinetu nechce pripustiť. „Pre mňa je dôležité, aby táto vláda vydržala. Musíme hľadať kompromisy,“ povedal s tým, že Slovensko čelí tlaku dlhovej brzdy a potrebuje schválený rozpočet.
Šéf SNS varoval aj pred rastúcimi výdavkami na armádu. „Dnes ide do armády cez 2 % HDP. Posúvať sa k 7 % je pre Slovensko likvidačné,“ uviedol s tým, že do obranného čísla by sa mali započítavať aj oblasti ako kyberbezpečnosť či infraštruktúra po českom vzore.