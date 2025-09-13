Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril rušením sviatkov

BRATISLAVA - Predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril tak, že bude rušiť dni pracovného pokoja. Za šťastné nepovažuje zrušenie pracovného pokoja na 6. januára. Konsolidácia nie je podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (PS) premiérskou témou, pretože je predmetom politických sporov. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.
Šetriť treba v rezortoch, zdravotníctvo potrebuje reformy
Najviac peňazí majú každý rok ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany, sociálnych vecí a školstva, povedal Danko. Jedine tam sa dá podľa neho šetriť. Podotkol, že šetriť musia aj vyššie územné celky a obce. Štát by sa mal zaoberať aj reformami, napríklad situáciou v zdravotníctve a mal by si tam určiť priority, poznamenal Danko. Apeluje aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bol tvrdý na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre tender na záchranky.
Dubéci v súvislosti s konsolidáciou tvrdí, že vláda predstavila len polovicu týkajúcu sa ľudí. Zhoda v koalícii podľa neho nie je na tom, kde štát ušetrí približne 1,2 miliardy eur. „Dodnes netušíme, čím to bude naplnené,“ podotkol. Diskusia o tom bude prebiehať na pozadí prebiehajúcej schôdze Národnej rady SR, myslí si Dubéci. V predstavenej konsolidácii nevidí koncepčný prístup. Apeluje tiež, aby sa vláda zamerala aj na hospodársky rast. Z ministerstva hospodárstva ani financií neprišlo ani jedno prorastové opatrenie, povedal Dubéci.
Danko kritizuje prezidenta Pellegriniho a bráni Fica
Danko taktiež skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za jeho vyjadrenia ku konsolidácii. Tvrdí, že z Pellegriniho strany nevidel počas leta žiadnu činnosť. Zároveň mu vytkol, že si vybojoval o tretinu vyšší rozpočet, ako mala jeho predchodkyňa. Danko podľa vlastných slov nemôže s Pellegrinim zdieľať jeho alibizmus a hádzanie špiny na vládu. Zároveň je pre neho dôležité, aby nepadol Fico. „Lebo keď dupeme veľmi, tak Fico vždy povie, že ak sa nedohodneme, spojí hlasovanie s hlasovaním o dôvere vlády a vláda padne,“ skonštatoval šéf SNS.
Premiér doma hovorí jedno, v Bruseli koná inak, poznamenal Dubéci
Politici sa dotkli aj témy vojny na Ukrajine. Dubéci si myslí, že premiér aj napriek výhradám, ktoré tento týždeň predniesol, podporí prijatie 19. sankčného balíka proti Rusku. „Nakoniec vždy urobí, čo mu v Bruseli nakážu. (...) Fico hovorí domácemu publiku jednu vec, ale potom v Bruseli koná inak,“ poznamenal. Schválenie sankcií je podľa neho dobrá vec.
Danko taktiež uviedol, že mala byť pre narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi zvolaná na Slovensku Bezpečnostná rada SR. Pripomenul, že Slovensko nemá protivzdušnú obranu. Dubéci by požiadal o pomoc spojencov.