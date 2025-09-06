Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Roman Hanc, Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Európske spoločenstvo sa podľa nej nemôže rozširovať donekonečna.

Je pritom najvyšší čas prijať štáty ako Srbsko a Čierna Hora a ukončiť rokovania s krajinami, ktoré do neho nepatria. SNS to vyhlásila v súvislosti s piatkovým (5. 9.) vyjadrením podpory pre vstup Ukrajiny do EÚ od premiéra Roberta Fica (Smer-SD). V sobotu o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň SNS očakáva, že predseda vlády otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba,“ uviedla Škopcová.

Strana je podľa nej presvedčená, že Ukrajina pre členské štáty predstavuje bezpečnostné riziko. Na členstvo nie je pripravená politicky ani ekonomicky. Hospodárstvo a štátna správa krajiny je podľa nej „v katastrofálnom stave“. V tejto súvislosti Škopcová vyhlásila, že Ukrajina svoje nerastné bohatstvo „odovzdala“ Spojeným štátom americkým a je preto podľa nej otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči EÚ.

Robert Fico zaželal Ukrajine spravodlivý mier a európsku perspektívu (Zdroj: TASR/ Roman Hanc)

Prvým krokom musí byť podľa SNS ukončenie vojny v krajine. Až potom sa dá hovoriť o jej budúcnosti. „Európska únia si nemôže dovoliť neustále míňať peniaze členských štátov na podporu Ukrajiny, keďže ekonomiky členských krajín sú samy ohrozené,“ tvrdí strana. SNS podľa Škopcovej verí, že Fico svoj postoj prehodnotí.

 Fico sa v piatok v Užhorode stretol so Zelenským. Na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril podporu pre spravodlivý mier v krajine, vstup Ukrajiny do EÚ i bezpečnostné záruky pre ňu.

Viac o téme: Robert FicoSNSUkrajinaEurópska únia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Milan Majerský
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
Domáce
Denisa Saková
Denisa Saková avizuje spoluprácu Slovenska a Ukrajiny v oblasti energetiky
Domáce
Na snímke zľava predseda
MIMORIADNY ONLINE Premiér Fico sa stretol so Zelenským! Ukrajina útočí na ropnú rafinériu
Zahraničné
Putin mal pri rokovaní
Putin mal pri rokovaní s Ficom v Pekingu ťahák: FOTO Odhalené poznámky o Ukrajine a energiách!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Expremiér Ódor si prázdniny užil týždňovou dovolenkou a prípravou na Iron Mana
Expremiér Ódor si prázdniny užil týždňovou dovolenkou a prípravou na Iron Mana
Správy
Priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí v bratislavskej Petržalke
Priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí v bratislavskej Petržalke
Správy
Leto u Trubanovcov nebolo práve oddychové, voľný čas zapĺňali prácou na novom ekonomickom pláne
Leto u Trubanovcov nebolo práve oddychové, voľný čas zapĺňali prácou na novom ekonomickom pláne
Správy

Domáce správy

Horská záchranná služba SR
Horská záchranná služba v Západných Tatrách pátrala po poľskom turistovi
Domáce
Ďalší rozkol vo vládnej
Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine
Domáce
Kybernetický útok ochromil aj
Kybernetický útok ochromil aj výrobu v Nitre: Známa automobilka zastavila linky! Tisíce zamestnancov čakajú
Domáce
V bratislavskej ZOO čaká v sobotu deti festival zábavy, smiechu a tvorivých dielní
V bratislavskej ZOO čaká v sobotu deti festival zábavy, smiechu a tvorivých dielní
Bratislava

Zahraničné

FOTO Jedenásť policajtov bolo zranených
Jedenásť policajtov bolo zranených pri protestoch v Novom Sade: Vučič hovorí o útoku na štát
Zahraničné
Palestínčania nesú vrecia s
Izraelská armáda oznámila zriadenie novej humanitárnej zóny na juhu Pásma Gazy
Zahraničné
Na snímke predseda vlády
Politológovia po stretnutí Fica so Zelenským: Zaujímavejšie je, čo slovenský premiér nepovedal
Domáce
Ďalšie zemetrasenie v Afganistane:
Ďalšie zemetrasenie v Afganistane: Magnitúda 5,2 otriasla východom krajiny
Zahraničné

Prominenti

Herec Marián Miezga prekvapil
Herec Marián Miezga prekvapil NOVÝM IMIDŽOM, kolegovia ho VYSMIALI: To čo máš POD nosom?
Domáci prominenti
Vzťah Neesona a Anderson
Vzťah Neesona a Anderson bol vraj FEJK: Šokujúce VYJADRENIE Pamely... Tak predsa sú SPOLU?!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
Vincze otvorene o kariére moderátora: Chystá NÁVRAT pred kamery?!
Domáci prominenti
FOTO BIZARNÝ outfit slávneho sexsymbola:
BIZARNÝ outfit slávneho sexsymbola: RUŽOVÝ oblek, šľapky a... TO NAOZAJ?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Medzi morom a horami:
Medzi morom a horami: Litochoro pripomína alpskú dedinku, leží však kúsok od pláží
dromedar.sk
Nepodceňujte tráviace problémy: Neurologické
Nepodceňujte tráviace problémy: Neurologické ochorenia môžu u vás vypuknúť skôr, než si myslíte!
Zaujímavosti
Obyčajný nákup sa zmenil
Obyčajný nákup sa zmenil na rozprávkový zisk: Muž kúpil sklad za pár stoviek a našiel... Stal sa z neho MILIONÁR!
Zaujímavosti
Stratené dedičstvo génia dynamitu:
Stratené dedičstvo génia dynamitu: Manželia našli kľúčové dokumenty! Nikdy by neverili, čo skrýva ich chata
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!
Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!

Šport

Strelil gól, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne: Prestupová bomba v okresnej lige!
Strelil gól, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne: Prestupová bomba v okresnej lige!
Slovensko
Koniec jednej éry: Montreal spravil nutný krok a Slafkovského tímu sa bude ľahšie dýchať
Koniec jednej éry: Montreal spravil nutný krok a Slafkovského tímu sa bude ľahšie dýchať
NHL
Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Reprezentácia
Novak Djokovič spravil zásadné vyhlásenie: V tomto bode kariéry to nedokážem ovplyvniť
Novak Djokovič spravil zásadné vyhlásenie: V tomto bode kariéry to nedokážem ovplyvniť
US Open

Auto-moto

TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Mzda
Neviete, čo študovať? Toto sú odbory a profesie, ktoré budú do roku 2030 najžiadanejšie
Neviete, čo študovať? Toto sú odbory a profesie, ktoré budú do roku 2030 najžiadanejšie
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Rady a tipy
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov

Technológie

Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Veda a výskum
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Bezpečnosť
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Bezpečnosť
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Veda a výskum

Bývanie

Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!

Pre kutilov

Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Skutočný dôvod, prečo princ a princezná z Walesu nemajú žiadnych zamestnancov, ktorí by s nimi bývali: Toto by ste nečakali
Zahraničné celebrity
Skutočný dôvod, prečo princ a princezná z Walesu nemajú žiadnych zamestnancov, ktorí by s nimi bývali: Toto by ste nečakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší rozkol vo vládnej
Domáce
Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine
Kybernetický útok ochromil aj
Domáce
Kybernetický útok ochromil aj výrobu v Nitre: Známa automobilka zastavila linky! Tisíce zamestnancov čakajú
Politici po horúcom lete:
Domáce
Politici po horúcom lete: Niektorí dovolenkovali, iní rozdýchávali ťažkú chorobu a expremiér à la Iron Man!
Ilustračné foto
Domáce
Protikorupčný orgán Rady Európy varuje: Slovensko stále ignoruje väčšinu odporúčaní!

Ďalšie zo Zoznamu