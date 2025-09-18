Minister práce odovzdal ocenenia za Sociálny čin roka 2024 celkovo 20 laureátom

BRATISLAVA - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odovzdal ocenenia za Sociálny čin roka 2024 za účasti predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) a štátneho tajomníka rezortu práce Mariána Valentoviča. Na štvrtkovom podujatí ocenil šéf rezortu práce 19 jednotlivcov a jeden kolektív, ktorí sa podieľajú na zlepšení sociálnych podmienok znevýhodnených skupín na Slovensku.
„Štát nie je niečo abstraktné, reprezentujú ho konkrétni ľudia na konkrétnych miestach, na konkrétnych úradoch, ktorí svojim prístupom a profesionalitou hľadajú riešenia pre ľudí odkázaných na pomoc,“ uviedol Raši.
Šéf rezortu práce udelil ocenenia v troch kategóriách
Šéf rezortu práce udelil ocenenia v troch kategóriách. Prvá kategória patrila oceneným zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí poskytujú služby rodinám s deťmi v náročných životných situáciách. Patrili medzi nich napríklad Andrea Gašincová, ktorá pracuje v oblasti sociálnych vecí už 28 rokov a aktuálne pôsobí na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Kysuckom Novom Meste. Ďalej bola ocenená aj Daniela Slezáková z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Banskej Bystrici či Eleonóra Ciberajová z ÚPSVaR v Rožňave.
Ďalšou ocenenou skupinou boli zamestnanci centier pre rodiny a rodiny, ktorí vytvárajú bezpečné a podporné prostredie pre deti vyrastajúce mimo svojich biologických rodín. Spomedzi laureátov boli ocenení napríklad špeciálny pedagóg z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi Peter Gönci, vychovávateľka Marianna Richtárechová či Ladislav Sedláčko, ktorý bol jedným zo zakladateľov a zároveň aj riaditeľom Detského centra „PRE TEBA.“
Sociálny čin roka
Poslednú kategóriu tvorilo samotné ocenenie Sociálny čin roka, ktorá mala celkovo šesť laureátov. V tejto skupine boli ocenení ľudia, ktorí pomohli sociálne slabším v krízovej situácii alebo vytvorili nové riešenie tam, kde to bolo najviac potrebné. Ocenenie získal napríklad profesionálny vojak Jozef Kamenčík, ktorý pomáha deťom a dospelým s ťažkými diagnózami. Ďalej to bolo občianske združenie MyMamy, ktoré vytvára bezpečné miesto pre ženy a deti čeliace násiliu. V tejto kategórii dostalo ocenenie aj 11-ročné dievča Abigail Janitorová, ktorá pomáha svojmu osemročnému bratovi so zdravotným znevýhodnením.
„Príklady dnešných laureátov svedčia o tom, že človeka netvoria len svaly, kosti a orgány, ale naozaj aj duša reprezentovaná srdcom. Títo ľudia to teda nesmierne dokazujú, či už ide o našich kolegov alebo kolegyne z rôznych úradov, ale mali sme tu aj malé dievča, ktoré pomáha svojmu zdravotne znevýhodnenému bratovi. Sú to skvelé príbehy,“ dodal Tomáš. Toto ocenenie udeľuje MPSVR už od roku 2003, vyjadruje ním uznanie jednotlivcom aj kolektívom, ktoré sa výrazne zaslúžili o zlepšenie kvality života zraniteľných skupín a prispievajú k rozvoju efektívnej praxe v oblasti sociálnych služieb.