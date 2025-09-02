Slovák v Nemecku má problém: Zadržala ho polícia! 40-krát trestaný muž mal u seba nečakaný úlovok

BAD SCHANDAU - Nemecká polícia riešila na železničnej stanici v Bad Schandau nezvyčajný prípad. Tridsaťročného Slováka zadržali najprv za jazdu načierno, no pri kontrole odhalili, že ide o notoricky známeho páchateľa so záznamami o desiatkach krádeží. Tentoraz mal pri sebe aj desiatky čokolád.
Zastavila ho kontrola v S-Bahne
Podľa informácií nemeckej spolkovej polície došlo k incidentu 27. augusta večer. Hliadka bola privolaná na stanicu Bad Schandau, kde cestujúci nemal platný lístok. Policajti ho odviedli na oddelenie, aby preverili jeho totožnosť, píše Bild na svojej stránke.
Zlodej s bohatou minulosťou
Pri preverovaní údajov sa ukázalo, že muž má v systéme vyše 40 záznamov – prevažne za krádeže a tzv. „čiernu jazdu“. Nemeckí policajti tak okamžite spozorneli.
Taška plná sladkostí
Kontrola osobnej batožiny priniesla ďalšie prekvapenie. V taške Slováka sa nachádzalo 27 balení čokolády Merci. Muž nedokázal predložiť žiadny doklad o ich kúpe, preto ho polícia opäť obvinila z krádeže a z jazdy načierno.