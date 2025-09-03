Vyšetrovanie únosu a znásilnenia v Košiciach prinieslo šokujúci ZVRAT! Všetko bolo inak

KOŠICE - Košická polícia prijala v sobotu 30. augusta oznámenie o údajnom znásilnení mladistvej osoby v mestskej časti Staré Mesto. Dôkladné vyšetrovanie však ukázalo, že išlo o vymyslený príbeh ženy, ktorá sa cítila urazená po nezaplatení za dobrovoľne poskytnuté sexuálne služby. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Ako infromovala polícia, oznámenie prijala v sobotu (30. 8.) na tiesňovej lienke 158. "Podľa prvotných informácií malo v sobotu (30.8.) popoludní dôjsť k znásilneniu mladistvej osoby. Podľa popisu skutku poškodenou osobou malo pri nej v košickej mestskej časti Staré Mesto zastaviť pre ňu neznáme vozidlo, jeho vodič mal poškodenú osobu násilím vtiahnuť do interiéru auta, tam jej za chrbtom zviazať ruky a znemožniť jej tak ďalší pohyb, prípadne pokus o útek," opisuje polícia.
Poškodená osoba v oznámení uviedla, že následne ju vozidlo odviezlo na neznáme miesto, mimo cestnej komunikácie, kde ju vodič po tom, čo s ňou mal vykonať súlož, vyhodil z auta a z miesta odišiel. Poškodená osoba mala následne hľadať pomoc v blízkej obci v jednom z rodinných domov.
Vyšetrovanie prinieslo zvrat
Kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice okolie sa skutkom začali zaoberať ako podozrením zo spáchania trestného činu znásilnenia. "V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené gynekologické vyšetrenia poškodenej, ktoré však žiadne zranenia, majúce pôvod vzniku pri znásilnení, nepreukázali. Následne bolo ustálené miesto, kde malo ku spáchaniu skutku dôjsť, a tým bola jedna z ulíc neďaleko košickej železničnej stanice," približuje Ivanová s tým, že mozaika do seba začala zapadať, keď poškodená osoba uviedla, že na označenom mieste občas poskytuje sexuálne služby za peniaze.
Jej výpoveď odrazu nadobudla iný smer. "Potvrdila, že keď sa v sobotu (30.8.) nachádzala na inkriminovanej ulici, pristavilo pri nej vozidlo, ktorého vodič jej ponúkol 20 eur za sex s ním. Žena dobrovoľne nastúpila do vozidla, s autom odišli na neznáme miesto a tam mali dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom si žena vypýtala peniaze. Vodič jej žiadne peniaze nedal, nazval ju vulgárnym oslovením a povedal jej, nech z auta vystúpi. On z miesta odišiel preč," dodáva policajná hovorkyňa s tým, že žena pešo prešla do najbližšej dediny, v neznámom dome požiadala o pomoc, kde si zároveň vymyslela aj všetky vyššie uvedené skutočnosti, pretože sa jej dotklo, že ju muž urazil a nezaplatil jej peniaze.
Vymyslený príbeh o znásilnení je výsmechom pre skutočné obete
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že pre ženu, ktorá zažije znásilnenie, ide o mimoriadne zložitú situáciu. Ide o trestný čin a veľmi závažný zásah do ľudských práv. Vymyslený „príbeh“ o znásilnení je však výsmechom všetkým ženám, ktoré znásilnené skutočne boli a do konca života si túto traumu ponesú so sebou.
"Vyšetrovacie úkony, predovšetkým však výsledky gynekologického vyšetrovania, dokážu policajtov nasmerovať na 'reálnosť' popisovaného skutku. Policajti preverujú každé jedno prijaté oznámenie, vymyslené príbehy sú však zbytočným plytvaním nielen ich energie a času, ale v čase prijímania vymysleného oznámenia môže na pomoc nielen Policajného zboru, ale aj iných záchranných zložiek, čakať niekto iný, niekto, kto ich aj reálne nutne potrebuje," apeluje Ivanová na verejnosť a dodáva, že ohrdnuté ego nie je dôvodom na vymyslený príbeh o znásilnení. Zdôrazňuje, že skutočné znásilnenie je v mnohých prípadoch trauma na celý život.