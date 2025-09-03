Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Vyšetrovanie únosu a znásilnenia v Košiciach prinieslo šokujúci ZVRAT! Všetko bolo inak

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Dano Veselský)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

KOŠICE - Košická polícia prijala v sobotu 30. augusta oznámenie o údajnom znásilnení mladistvej osoby v mestskej časti Staré Mesto. Dôkladné vyšetrovanie však ukázalo, že išlo o vymyslený príbeh ženy, ktorá sa cítila urazená po nezaplatení za dobrovoľne poskytnuté sexuálne služby. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Ako infromovala polícia, oznámenie prijala v sobotu (30. 8.) na tiesňovej lienke 158. "Podľa prvotných informácií malo v sobotu (30.8.) popoludní dôjsť k znásilneniu mladistvej osoby. Podľa popisu skutku poškodenou osobou malo pri nej v košickej mestskej časti Staré Mesto zastaviť pre ňu neznáme vozidlo, jeho vodič mal poškodenú osobu násilím vtiahnuť do interiéru auta, tam jej za chrbtom zviazať ruky a znemožniť jej tak ďalší pohyb, prípadne pokus o útek," opisuje polícia.

Poškodená osoba v oznámení uviedla, že následne ju vozidlo odviezlo na neznáme miesto, mimo cestnej komunikácie, kde ju vodič po tom, čo s ňou mal vykonať súlož, vyhodil z auta a z miesta odišiel. Poškodená osoba mala následne hľadať pomoc v blízkej obci v jednom z rodinných domov.

Vyšetrovanie prinieslo zvrat

Kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice okolie sa skutkom začali zaoberať ako podozrením zo spáchania trestného činu znásilnenia. "V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené gynekologické vyšetrenia poškodenej, ktoré však žiadne zranenia, majúce pôvod vzniku pri znásilnení, nepreukázali. Následne bolo ustálené miesto, kde malo ku spáchaniu skutku dôjsť, a tým bola jedna z ulíc neďaleko košickej železničnej stanice," približuje Ivanová s tým, že mozaika do seba začala zapadať, keď poškodená osoba uviedla, že na označenom mieste občas poskytuje sexuálne služby za peniaze.

Jej výpoveď odrazu nadobudla iný smer. "Potvrdila, že keď sa v sobotu (30.8.) nachádzala na inkriminovanej ulici, pristavilo pri nej vozidlo, ktorého vodič jej ponúkol 20 eur za sex s ním. Žena dobrovoľne nastúpila do vozidla, s autom odišli na neznáme miesto a tam mali dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom si žena vypýtala peniaze. Vodič jej žiadne peniaze nedal, nazval ju vulgárnym oslovením a povedal jej, nech z auta vystúpi. On z miesta odišiel preč," dodáva policajná hovorkyňa s tým, že žena pešo prešla do najbližšej dediny, v neznámom dome požiadala o pomoc, kde si zároveň vymyslela aj všetky vyššie uvedené skutočnosti, pretože sa jej dotklo, že ju muž urazil a nezaplatil jej peniaze.

Vymyslený príbeh o znásilnení je výsmechom pre skutočné obete

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že pre ženu, ktorá zažije znásilnenie, ide o mimoriadne zložitú situáciu. Ide o trestný čin a veľmi závažný zásah do ľudských práv. Vymyslený „príbeh“ o znásilnení je však výsmechom všetkým ženám, ktoré znásilnené skutočne boli a do konca života si túto traumu ponesú so sebou.

"Vyšetrovacie úkony, predovšetkým však výsledky gynekologického vyšetrovania, dokážu policajtov nasmerovať na 'reálnosť' popisovaného skutku. Policajti preverujú každé jedno prijaté oznámenie, vymyslené príbehy sú však zbytočným plytvaním nielen ich energie a času, ale v čase prijímania vymysleného oznámenia môže na pomoc nielen Policajného zboru, ale aj iných záchranných zložiek, čakať niekto iný, niekto, kto ich aj reálne nutne potrebuje," apeluje Ivanová na verejnosť a dodáva, že ohrdnuté ego nie je dôvodom na vymyslený príbeh o znásilnení. Zdôrazňuje, že skutočné znásilnenie je v mnohých prípadoch trauma na celý život.

Viac o téme: ZnásilnenieVyšetrovanieKošiceFalošné obvinenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tínedžerku (16) mali v
Tínedžerku (16) mali v Košiciach uniesť a znásilniť: Desivé detaily! Ide už o druhý prípad za krátke obdobie
Domáce
MIMORIADNE Polícia preveruje podozrenie
MIMORIADNE Polícia preveruje podozrenie zo znásilnenia na východe Slovenska
Domáce
Bývalý policajt čelí obvineniu
Bývalý policajt čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých na Filipínach a v Marseille
Zahraničné
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú s mentálnym postihnutím: Šokujúca obhajoba pred súdom v Česku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Správy
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Správy
Machala: Pripravuje sa koncepcia, ako bude dielo vystavené
Machala: Pripravuje sa koncepcia, ako bude dielo vystavené
Správy

Domáce správy

Kauza okolo vysokohorských chát
Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!
Domáce
Šarišský hrad bol sídlom
Šarišský hrad bol sídlom kráľov: Jeho úpadok odštartovala nečakaná explózia
dromedar.sk
Najvyšší súd rozhoduje o
Predsedníčka Súdnej rady SR vyhlásila novú voľbu na podpredsedu Najvyššieho súdu SR
Domáce
Výrazný pokles obetí na cestách: V Trenčianskom kraji už 11 týždňov bez smrteľnej nehody
Výrazný pokles obetí na cestách: V Trenčianskom kraji už 11 týždňov bez smrteľnej nehody
Regióny

Zahraničné

Otrasný čin v Prahe:
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia
Zahraničné
Kim Čong-un
Predseda juhokórejského parlamentu a vodca Severnej Kórey si podali ruky: Stalo sa tak v Pekingu
Zahraničné
EÚ by mala odstrániť
EÚ by mala odstrániť medzery pri regulácii stablecoinov, uviedla Lagardová
Zahraničné
Európska komisia navrhuje prijatie
Európska komisia navrhuje prijatie obchodných dohôd EÚ s Mercosurom a Mexikom
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Pink Floyd URAZILA
Hviezda Pink Floyd URAZILA zosnulého Ozzyho (†76): Tvrdý odkaz Osbournovho syna!
Zahraniční prominenti
FOTO Kormúthová poriadne SCHUDLA a
Kormúthová poriadne SCHUDLA a teraz… Čaká ju ODVÁŽNA VÝZVA, na ktorú by si netrúfol hocikto!
Domáci prominenti
Česká PORNOhviezda pri pôrode:
Česká PORNOhviezda pri pôrode: SKONČILA v kóme, skoro ZOMRELA a teraz... ĎALŠIE vážne problémy!
Domáci prominenti
FOTO Rebecca Ferguson
Známa herečka v Benátkach: Červený koberec si POMÝLILA so STRIPTÍZOVÝM klubom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pláž sa otriasala smiechom:
Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!
Zaujímavosti
Bizarné hranice štátov: Turisti
Bizarné hranice štátov: Turisti sem jazdia iba kvôli nim!
dromedar.sk
Problémom pri krájaní cibule
Problémom pri krájaní cibule odzvonilo: Matematici vypočítali ideálnu metódu
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
MS vo futbale
Hviezdny kolega Pogačara po trpkom konci naložil UAE: Chcú poškodiť moju povesť, bola to diktatúra
Hviezdny kolega Pogačara po trpkom konci naložil UAE: Chcú poškodiť moju povesť, bola to diktatúra
La Vuelta
Ani Schumacherov Mercedes si nik nepamätá: Hamilton je najlepší, Ferrari nie je podstatné
Ani Schumacherov Mercedes si nik nepamätá: Hamilton je najlepší, Ferrari nie je podstatné
Formula 1
VIDEO Fehérváry v podcaste Šampióni: Ako zareagoval na megazmluvu a čo si myslí o Ovečkinovi?
VIDEO Fehérváry v podcaste Šampióni: Ako zareagoval na megazmluvu a čo si myslí o Ovečkinovi?
Podcast Šampióni

Auto-moto

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Motivácia a inšpirácia
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Správy
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Správy
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Bezpečnosť
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Bezpečnosť

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Partnerské vzťahy
Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kauza okolo vysokohorských chát
Domáce
Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!
Vyšetrovanie únosu a znásilnenia
Domáce
Vyšetrovanie únosu a znásilnenia v Košiciach prinieslo šokujúci ZVRAT! Všetko bolo inak
Otrasný čin v Prahe:
Zahraničné
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia
Danko vracia úder prezidentovi:
Domáce
Danko vracia úder prezidentovi: Pomsta za Kotlára, stále ste nevysvetlili záchranky a peniaze na kampaň!

Ďalšie zo Zoznamu