Tínedžerku (16) mali v Košiciach uniesť a znásilniť: Desivé detaily! Ide už o druhý prípad za krátke obdobie

KOŠICE - Polícia v Košiciach rieši šokujúci prípad únosu a znásilnenia mladistvej. 16-ročnú tínedžerku mal niekto násilne vtiahnutuť do auta v centre mesta počas sobotňajšieho popoludnia a následne znásilniť. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení všetkých okolností. K podobnému prípadu v Košiciach došlo aj prednedávnom.
V Košiciach sa odohral otrasný čin. Šestnásťročná tínedžerka sa stala obeťou únosu a znásilnenia. Podľa informácií, ktoré zverejnili tvnoviny.sk, mala byť dievčina násilne vtiahnutá do auta neznámym mužom na Staničnom námestí v sobotu krátko po 14:00 hodine. Páchateľ mal dievča následne odviezť Mercedesom na neznáme miesto, kde ju mal na zadnom sedadle zviazať, vyzliecť a znásilniť. Po útoku mal páchateľ vysadiť svoju obeť na okraji jednej z okolitých obcí, odkiaľ zavolala pomoc. Zo Staničného námestia na miesto, kde ju po hroznom čine vyložil, to autom trvá približne 10 minút.
Košická prípad preveruje a vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia. "Polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní skutočností, či a za akých okolností ku skutku došlo," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že doposiaľ nebol nikto obvinený.
Sexuálny útok v Košiciach sa odohral aj v júli
V Košiciach sa pritom len pred necelým mesiacom a pol odohral podobný šokujúci prípad. 29-ročná žena vtedy oznámila na polícii dvojnásobné znásilnenie, ku ktorému malo dôjsť 21. júla krátko pred polnocou na Berlínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce. Násilím ju mali dvaja muži stiahnuť z chodníka a odvliecť do parku, kde ju obaja znásilnili. Košická polícia vtedy potvrdila, že vyšetrovateľ 22. júla začal trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia.