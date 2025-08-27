Taraba poklepal základný kameň 50 miliónovej investície na Žitnom ostrove

BRATISLAVA/KOSTOLNÉ KRAČANY - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a predstaviteľmi samospráv Žitného ostrova významnú investíciu, ktorá prinesie regiónu tisíc nových pracovných miest. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poklepal základný kameň nového logistického centra BHM Parks v Kostolných Kračanoch a zvýraznil, že investícia sa realizuje bez nároku na štátnu pomoc.
„Vážim si každú investíciu, ktorú sa investor rozhodol zrealizovať na Slovensku, osobitne ak si na ňu nevyžiadal štátnu pomoc. Slovensko musí zostať investične atraktívne a som rád, že tomuto rozhodnutiu dopomohlo aj to, že už dnes má Slovensko jeden z najlepších zákonov v Európe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie," zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
archívne video
Každá investícia posilňuje Slovensko, tvrdí Kamenický
Minister financií Ladislav Kamenický dodal, že Európska únia prijala veľa zlých rozhodnutí, ktoré oslabili jej konkurencieschopnosť a zhoršili podnikateľské prostredie. Preto vláda SR vníma pozitívne príchod každej firmy, ktorá chce na Slovensku platiť dane, investovať a robiť to aj bez nároku na štátnu pomoc.
„Samosprávy majú kompetencie, ktoré zlepšujú kvalitu života a životných podmienok v regióne. Rovnako ma teší, že štátne inštitúcie sú súčinné pri vydávaní potrebných rozhodnutí,” uzavrel starosta obce Kostolné Kračany Peter Mórocz.
Priemyselný park v Kostolných Kračanoch už dnes zamestnáva približne 4 000 ľudí v prevádzkach obchodných spoločností ako napríklad Schindler, Ceva Contract Logistics, About You, Mondelez SR Production či Minit Slovakia. Vytváraniu nových pracovných príležitostí výrazne dopomáha kľúčové dopravné vybudovanie rýchlostnej cesty R7 a jej napojenie na diaľnicu D4, čo len podporuje vzrastajúci záujem naďalej rozvíjať toto územie.