Dobré správy pre okresy Senica a Skalica: Rezort životného prostredia rozdelil do projektov vyše 27 miliónov eur

SENICA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelilo vyše 27 miliónov eur do projektov v okresoch Senica a Skalica. Ide o modernizáciu teplárenstva, podporu odkanalizovania samospráv, triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, zatepľovanie verejných budov a obnovu starších rodinných domov. Pomoc ohlásil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) počas výjazdového rokovania vlády SR v Senici. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP.
„Na Záhorie prinášame investície, ktoré zvýšia kvalitu života, spoľahlivosť a energetickú účinnosť distribúcie tepla z obnoviteľného zdroja, znížia emisie a rovnako aj výdavky na opravy a udržiavanie rozvodov tepla. Zároveň investujeme do budovania kanalizácií, zberných dvorov, zatepľovania verejných budov, pričom komplexnou obnovou prešlo na Záhorí už takmer 300 rodinných domov,“ povedal Taraba.
Mesto Senica získalo z Modernizačného fondu pod MŽP projekt za 6,3 milióna eur, a to na modernizáciu vykurovacích systémov, ktoré budú v Senici vyrábať teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody. Rekonštrukciou rovnako prejdú ďalšie plynové kotolne a existujúce rozvody tepla v celkovej dĺžke takmer štyri kilometre, priblížil rezort.
Z eurofondov v rámci Programu Slovensko pôjde do okresov Senica a Skalica takmer deväť miliónov eur. Projekty sú podľa generálnej riaditeľky sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Moniky Škrabákovej zamerané prevažne na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodozádržných opatrení, ale tiež na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu či rekonštrukciu zberných dvorov. „V okrese Senica sme podporili päť projektov za približne 3,3 milióna eur a v okrese Skalica osem projektov za viac ako 5,5 milióna eur,“ povedala Škrabáková.
Podpora smeruje podľa MŽP samosprávam na Záhorí aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu Tarabu podporil 19 projektov samospráv za viac ako 4,3 milióna eur v okresoch Senica a Skalica vo forme dotácií aj výhodných úverov. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Senica a Skalica 457 zmlúv za viac ako 8,4 milióna eur. Celkovo už boli vyplatené prostriedky za vyše 4,2 milióna eur v rámci 286 projektov, tvrdí.