Dobré správy pre okresy Senica a Skalica: Rezort životného prostredia rozdelil do projektov vyše 27 miliónov eur

SENICA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelilo vyše 27 miliónov eur do projektov v okresoch Senica a Skalica. Ide o modernizáciu teplárenstva, podporu odkanalizovania samospráv, triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, zatepľovanie verejných budov a obnovu starších rodinných domov. Pomoc ohlásil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) počas výjazdového rokovania vlády SR v Senici. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP.

 „Na Záhorie prinášame investície, ktoré zvýšia kvalitu života, spoľahlivosť a energetickú účinnosť distribúcie tepla z obnoviteľného zdroja, znížia emisie a rovnako aj výdavky na opravy a udržiavanie rozvodov tepla. Zároveň investujeme do budovania kanalizácií, zberných dvorov, zatepľovania verejných budov, pričom komplexnou obnovou prešlo na Záhorí už takmer 300 rodinných domov,“ povedal Taraba.

Taraba počas návštevy prisľúbil odkanalizovanie Oravy cez poskytnuté finančné prostriedky

Mesto Senica získalo z Modernizačného fondu pod MŽP projekt za 6,3 milióna eur, a to na modernizáciu vykurovacích systémov, ktoré budú v Senici vyrábať teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody. Rekonštrukciou rovnako prejdú ďalšie plynové kotolne a existujúce rozvody tepla v celkovej dĺžke takmer štyri kilometre, priblížil rezort.

Z eurofondov v rámci Programu Slovensko pôjde do okresov Senica a Skalica takmer deväť miliónov eur. Projekty sú podľa generálnej riaditeľky sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Moniky Škrabákovej zamerané prevažne na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodozádržných opatrení, ale tiež na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu či rekonštrukciu zberných dvorov. „V okrese Senica sme podporili päť projektov za približne 3,3 milióna eur a v okrese Skalica osem projektov za viac ako 5,5 milióna eur,“ povedala Škrabáková.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba a generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Monika Škrabáková.

Podpora smeruje podľa MŽP samosprávam na Záhorí aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu Tarabu podporil 19 projektov samospráv za viac ako 4,3 milióna eur v okresoch Senica a Skalica vo forme dotácií aj výhodných úverov. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Senica a Skalica 457 zmlúv za viac ako 8,4 milióna eur. Celkovo už boli vyplatené prostriedky za vyše 4,2 milióna eur v rámci 286 projektov, tvrdí.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba a generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Monika Škrabáková.

 

