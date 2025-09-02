Taraba dal súhlas na stavbu multipalivového kotla pre Tepláreň Žilina

ŽILINA - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v rozkladovom konaní vydal súhlas na postavenie moderného parného kotla na biomasu a tuhé alternatívne palivá v Žiline. Ako informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, vďaka tomuto rozhodnutiu sa môže odstaviť súčasný neekologický uhoľný kotol, čo výrazne zníži emisie oxidu uhličitého, zvýši sa energetická bezpečnosť a aj stabilita dodávok tepla.
Projekt ekologizácie Teplárne Žilina predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť MH Teplárenský holding a v apríli k nemu MŽP vydalo súhlasné záverečné stanovisko. Proti nemu bol však doručený rozklad od občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ. „V rozhodnutí sa šéf envirorezortu stotožnil s 23 dodatočnými technickými požiadavkami a opatreniami zo záverečného stanoviska na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie či zdravie ľudí,“ uviedol odbor komunikácie MŽP.
Nové zariadenie počíta s menovitým tepelným príkonom 46 megawattov. Prechod z uhoľnej prevádzky na kombináciu biomasy a tuhých alternatívnych palív (TAP), teda palív vyrábaných mechanickou úpravou komunálnych a priemyselných odpadov spĺňajúcich prísne technické a legislatívne parametre, prinesie zníženie emisií o 50 000 až 150 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého ročne.
„Možnosť spoluspaľovania TAP poskytne prevádzke flexibilitu pri výpadkoch alebo obmedzenej dostupnosti biomasy, umožní efektívne využitie odpadu ako energetického zdroja a zároveň podporí princípy obehového hospodárstva tým, že zníži množstvo odpadu ukladaného na skládky,“ dodal odbor komunikácie MŽP.