Envirorezort nadviazal spoluprácu s SPU aj pri monitoringu veľkých šeliem

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba podpísal s rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudiou Halászovou dohodu o vzájomnej spolupráci. Envirorezort chce podporovať kvalitnú výučbu v oblasti krajinného a územného plánovania a predovšetkým spolupracovať s vedcami a odborníkmi pri doposiaľ historicky najväčšom sčítaní populácie medveďa na Slovensku, ktoré envirorezort pod Tomášom Tarabom spustil v uplynulých dňoch.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu mapovanie a monitoring medvedej populácie nebude v rukách neodborných mimovládnych organizácií, ani zahraničných inštitúcií, nebude predražený a na rozdiel od minulosti bude realizovaný zapojením širokej verejnosti.
„Je v záujme Slovenska, aby sme získali nefalšované reálne dáta o reálnom stave medvedej populácie. Následne budeme mať aj lepšiu pozíciu pri jej regulácii a stabilizácii. Sčítavanie šeliem už nebude o vyťahovaní peňazí na pseudoprieskum a monitoring, ale bude o zaangažovaní slovenských vedeckých kapacít. Už to, že ho budeme realizovať celý rok a nie v zime ako predchodcovia, keď všetko mali schované pod snehom a medvede spali, je zásadný rozdiel,“ zdôraznil vicepremiér Tomáš Taraba.
archívne video
Aktívna spolupráca
Šéf envirorezortu a rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová vyjadrili v memorande spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať pri vypracovávaní expertíz v oblasti krajinnej architektúry a ekológie, krajinného plánovania, ale tiež na výskumných projektoch a vzdelávacích aktivitách či vedecko-výskumnej činnosti v rámci konzorcia univerzít Agroforestry.
„Vážim si snahu envirorezortu zapájať akademickú obec do podieľania sa na správe vecí verejných a zároveň posilňovať odbornosť a rozvíjať komunitu odborníkov a študentov, ktorí sa venujú environmentálnym témam a rozvíjaniu svojich odborných znalostí. Veríme, že spolupráca bude prínosná nielen pre študentov a akademickú obec, ale rovnako aj pre občanov a celé Slovensko,“ uzavrela Halászová.