EK chce v novom rozpočte dávať na poľnohospodárstvo o 40 % menej peňazí, tvrdí minister Takáč

BRATISLAVA - Európska komisia (EK) chce v novom rozpočte dávať po roku 2028 na poľnohospodárstvo o 30 až 40 % menej finančných prostriedkov, ako to bolo doteraz, hoci objem rozpočtu sa na obdobie 2028 až 2034 zvýši asi o 800 miliárd eur. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti poslankyne Európskeho parlamentu (EP) Kataríny Roth Neveďalovej. Napríklad tzv. stropovanie agropodpôr pre veľké farmy bude mať podľa Takáča významne negatívny dosah na slovenský agrosektor.
„Sektor pôdohospodárstva v novom návrhu rozpočtu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ dostáva o 30 % menej finančných prostriedkov. Ak by som k tomu pripočítal aj infláciu, tak by sme sa dostali na úroveň až o 40 % menej finančných prostriedkov. EK v novom rozpočte na roky 2028 až 2034, ktorý je väčší o asi 800 miliárd eur, plánuje dávať viac peňazí na zbrojenie. Na druhej strane, pre agrosektor chce dávať menej o 30 až 40 % oproti tomu, ako to bolo doteraz,“ spresnil Takáč.
Poznamenal, že doteraz malo pôdohospodárstvo v rozpočte EÚ vyčlenené prostriedky samostatne. „V novom návrhu rozpočtu EK navrhuje zlúčiť všetky fondy dohromady, vytvoriť jeden balík. Toto je veľmi zlá cesta, pretože sa týmto stratí množstvo finančných prostriedkov. Doterajší prvý a druhý pilier v spoločnej agropolitike EÚ sa ruší, bude iba jeden pilier v rámci pôdohospodárskych fondov,“ priblížil.
V novom rozpočte sa ruší aj tzv. redistributívna platba
„To, čo však najviac ohrozuje Slovenskú republiku spomedzi členských štátov EÚ, je stropovanie priamych platieb na úrovni 100.000 eur pre konečného užívateľa. Návrh tak znamená kvôli veľkostnej štruktúre fariem likvidáciu poľnohospodárstva na Slovensku,“ upozornil Takáč s tým, že sa v novom rozpočte ruší aj tzv. redistributívna platba. Pomoc pre potravinárov bude podľa jeho slov začlenená v iných kapitolách, ako to je teraz.
„My budeme navrhovať EK rôzne zmeny. Nesúhlasíme a navrhujeme, aby Spoločná poľnohospodárska politika a fondy boli pre agrosektor samostatné tak, ako to bolo doteraz. Budeme trvať na zachovaní prvého a druhého piliera. Môžeme diskutovať a súhlasiť so stropovaním 100.000 eur pre jeden podnik, ale pri preplácaní mzdových nákladov z európskych zdrojov,“ podčiarkol Takáč.
V EP podľa Roth Neveďalovej sú všetci s predstaveným návrhom rozpočtu nespokojní. „EK dávala už niekoľko mesiacov najavo, že v rozpočte budú veľké zmeny v nasledujúcom sedemročnom rozpočte EÚ. To, že to bude až takto katastrofálne, tak to sme nečakali,“ doplnila europoslankyňa.
CAP spolu s fondami pre regionálny rozvoj a národnými plánmi partnerstva predstavovali doteraz asi 65 % rozpočtu EÚ. „V novom návrhu, ktorý predstavila EK v lete, toto bude tvoriť len asi 45 %. Ušetrené peniaze pôjdu na špeciálny pilier, ktorý hovorí o konkurencieschopnosti. V tomto pilieri sa však nenachádza žiadna konkurencieschopnosť, je tam Green Deal a zbrojenie. To sú najväčšie náklady, ktoré EK plánuje na ďalšie sedemročné obdobie,“ dodala Roth Neveďalová.