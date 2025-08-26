AKTUÁLNE Tragická dopravná nehoda pri obci Dolný Bar: Jedna osoba je mŕtva! Na mieste sú záchranné zložky

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
DOLNÝ BAR - Ďalšia obrovská tragédia na našich cestách. Hasiči z Dunajskej Stredy aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode nákladného vozidla prevážajúceho kartón, ku ktorej došlo v katastrálnom území obce Dolný Bar, okres Dunajská Streda.
Žiaľ, nehoda si vyžiadala ľudský život. "Vodič nákladného vozidla po náraze do stromu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedli hasiči, ktorí na mieste okamžite vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle. "Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou sa začne s vyslobodzovaním osoby z vozidla," dodali.
Správu budeme aktualizovať.