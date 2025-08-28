Tragická havária stíhačky F-16 v Poľsku: VIDEO Pilot zahynul počas nácviku leteckej šou

VARŠAVA - V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Szlapka. Informujú o tom správy agentúr Reuters a AFP.
Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.
Poľska armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.