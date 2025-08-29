Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Nehoda motocykla s nákladným vozidlom: Motorkár utrpel zranenia, skončil v nemocnici

TASR

TEPLIČKA NAD VÁHOM - Pri štvrtkovej (28. 8.) dopravnej nehode nákladného vozidla s motocyklom na križovatke cesty II/583 D a účelovej komunikácie vedúcej do automobilového závodu v Tepličke nad Váhom utrpel motocyklista zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Cesta bola na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vodič viedol nákladné motorové vozidlo značky VW Crafter v smere od mesta Žilina do areálu závodu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin pri odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu značky Honda,“ uviedla polícia.

Vodičovi motocykla bol v nemocnici nariadený odber na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. U vodiča nákladného vozidla skončila vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.

