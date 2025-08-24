Mikulec a Zurian si na internete nič nedarovali: Slová o potkanoch aj obvinenia z úplatkov! Reagoval aj minister vnútra

BRATISLAVA - Ostrá prestrelka medzi bývalým ministrom vnútra Romana Mikulca (Slovensko), šéfom Úradu inšpekčnej služby Branislavom Zurianom a ministrom vntra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Dôvodom je obvinenie policajta Mateja Vargu ešte zo začiatku júla tohto roka. Padli slová o potkanoch, ktorých exminister poslal do Bieloruska. Na celú vec zareagoval súčasný minister vnútra, ktorý hovorí, že takéto slová sú za hranou.
Celé sa to začalo v sobotu ráno, Exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) zdieľal na sociálnej sieti článok Denníka N o tom, že premiér Robert Fico sa mal dostať k vyšetrovaciemu spisu policajta obvineného zo sabotáže - Mareka Vargu - po jednom telefonáte. K linku pritom pridal aj komentár, kde ostro zaútočil na šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. „Vyšetrovateľ ÚIS, ako aj jeho šéf Zurian, by mali okamžite skončiť a radšej utiecť ako potkany do Bieloruska,“ napísal Mikulec. K tomu zaútočil aj na premiéra Roberta Fica, ktorého označil za „najväčšieho potkana“.
Ide pritom o prípad obvinenia a zadržania policajta z 1. júla. Ten doteraz márne žiadal o prístup k celému vyšetrovaciemu spisu, hoci má podľa zákona na to právo. Celkovo o nahliadnutie do spisu žiadal už osemkrát, bez výsledku a úspechu.
Pod príspevkom exministra sa vyjadril aj šéf Inšpekčnej služby Branislav Zurian. "Rozumiem tomu, že máte strach z toho, čo všetko vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby zákonnou cestou zistili, ale buďte kľudný, nikto Vám dvere nezákonne nevyrazí. Policajti v súčasnej dobe vyšetrujú zákonne," napísal. Mikulca okrem toho vyzval, aby slušne prišiel na prezídium Policajného zboru a doniesol údajný úplatok, ktorý mal dostať od bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. "Určite sa Vám uľaví. Nezabudnite spomenúť aj dôvod, prečo ste Ľudovíta Makóa schovali za 20 miliónov do SIS," uzavrel.
Šutaj Eštok označil vyjadrenia za neakceptovateľné
K slovám exministra vnútra sa vyjadril aj súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa jeho slov sú Mikulcove slová neakceptovateľné. „Tento pán verejne označuje svojich oponentov za ‚potkanov‘ a premiéra Slovenskej republiky za ‚najväčšieho potkana‘. Takéto vyjadrenia prekračujú všetky hranice slušnosti a politickej kultúry,“ uviedol šéf rezortu.
Exministrov slovník prirovnal k prejavom extrémistov. Exministrovi pritom odporučil, aby si počkal na výsledky vyšetrovania, ktoré podľa jeho slov prebieha podľa zákona. Až následne má robiť závery. "Chápem, že je to pre neho ťažké, keďže aj on sám je jeden zo strojcov celého systému zneužívania moci čurillovcami a zrejme tuší, na čo všetko sa ešte vyšetrovaním príde. Vyšetrovateľ koná pod dozorom prokuratúry a výsledky preverí súd. Tam bude priestor aj pre jeho vyjadrenia," uzavrel.