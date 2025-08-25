Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD aj naďalej odmieta zmeny v 13. dôchodku na budúci rok či znižovanie príspevkov do druhého piliera. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že si nevie predstaviť, aby sa v rámci ďalšej konsolidácie škrtalo na výdavkoch v sociálnej oblasti, zdravotníctve či v školstve. Naopak, nesúhlasí s ďalším zvyšovaním výdavkov na obranu.
archívne video
Vláda potrebuje skonsolidovať v oblasti verejných financií približne dve miliardy eur. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň priblížil, že aktuálne sa koalícia nachádza približne v tretej štvrtine rokovaní o konsolidačných opatreniach. Téme konsolidácie sa má vláda venovať aj na pondelkovej koaličnej rade.