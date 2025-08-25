Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti

Matúš Šutaj Eštok
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD aj naďalej odmieta zmeny v 13. dôchodku na budúci rok či znižovanie príspevkov do druhého piliera. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že si nevie predstaviť, aby sa v rámci ďalšej konsolidácie škrtalo na výdavkoch v sociálnej oblasti, zdravotníctve či v školstve. Naopak, nesúhlasí s ďalším zvyšovaním výdavkov na obranu.

archívne video

Tlačová beseda strany Progresívne Slovensko na tému Chystá sa ďalšia krádež dôchodkov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vláda potrebuje skonsolidovať v oblasti verejných financií približne dve miliardy eur. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň priblížil, že aktuálne sa koalícia nachádza približne v tretej štvrtine rokovaní o konsolidačných opatreniach. Téme konsolidácie sa má vláda venovať aj na pondelkovej koaličnej rade.

Viac o téme: Zmeny13. dôchodokMatúš Šutaj EštokHlas-SD
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Matúš Šutaj Eštok
Minister vnútra Šutaj Eštok rázne odmieta obvinenia opozície z predražených zákaziek rezortu vnútra
Domáce
Mikulec a Zurian si
Mikulec a Zurian si na internete nič nedarovali: Slová o potkanoch aj obvinenia z úplatkov! Reagoval aj minister vnútra
Domáce
Šutaj Eštok a prezident
Šutaj Eštok a prezident varujú: Útoky na Družbu ohrozujú Slovensko aj susedov Ukrajiny
Domáce
Služobné byty pre policajtov
Oblasť bývania zamestnancov rezortu vnútra pomôžu riešiť aj štátne bytové agentúry
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Správy
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Správy
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Šport

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti
Domáce
Košický samosprávny kraj vyčlenil
Košický samosprávny kraj vyčlenil 100-tisíc eur na pomoc obciam zasiahnutým veternou smršťou zo 7. júla
Domáce
FOTO Vodič pod vplyvom drog
Vodič pod vplyvom drog v Dolnom Kubíne narazil do policajného vozidla: Po zastavení si presadol na zadné sedadlá
Domáce
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov zomrela neznáma ŽENA a mladý MUŽ! Rušňovodiči brzdili, bolo už neskoro
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov zomrela neznáma ŽENA a mladý MUŽ! Rušňovodiči brzdili, bolo už neskoro
Košice

Zahraničné

Psychologička z Harvardu označila
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Zahraničné
Azerbajdžan varuje pred poklesom
Azerbajdžan varuje pred poklesom hladiny Kaspického mora: Ohrozuje prístavy, ropnú prepravu aj živočíšne druhy
Zahraničné
Generálny tajomník OSN Antonio
Agentúry OSN odsúdili izraelský útok na nemocnicu v Chán Júnis: Zomrelo 20 ľudí vrátane novinárov
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Zahraničné

Prominenti

Ján (72) zo šou
Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!
Domáci prominenti
Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sám Doma po 35
Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!
Zahraniční prominenti
VULGARIZMY a urážky! Jasmina
VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Reprezentácia
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Psychologička z Harvardu označila
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Najznámejší los sveta Emil
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Detaily nešťastia v autoumývarni
Domáce
Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život
Hriešne chvíle v letnom
Domáce
Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!

Ďalšie zo Zoznamu