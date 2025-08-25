Žilinský kraj apeluje na vládu: Model financovania sociálnych služieb presiahol limity a potrebuje reformu

ŽILINA - Súčasný model financovania sociálnych služieb na Slovensku presiahol svoje limity a potrebuje reformu. Na pondelkovom rokovaní Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) to uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Na jej podnet krajskí poslanci prijali uznesenie, ktorým apelujú na urýchlené prijatie reformy financovania sociálnych služieb.
„Potrebujeme spravodlivý a udržateľný systém, ktorý bude férovo nastavený pre klientov, zamestnancov aj zriaďovateľov. Dopyt po sociálnych službách rastie, potreby sú čoraz náročnejšie a súčasný model financovania už dlhodobo nestačí. Ak sa nezmení, samosprávne kraje viac nedokážu pokrývať reálne potreby obyvateľov,“ zdôraznila Jurinová.
Upozornila, že ŽSK patrí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. „Systém trpí nedostatkom zamestnancov, nízkym ohodnotením a odlivom pracovníkov do iných sektorov. Priemerný plat opatrovateľky je približne 800 eur mesačne pri práci cez víkendy, sviatky a v noci. Prehlbuje sa modernizačný dlh zariadení a viaceré objekty sú v havarijnom stave, pričom dotačné schémy neumožňujú financovať ich obnovu,“ poznamenala predsedníčka ŽSK.
Krajskí poslanci v prijatom uznesení žiadajú od vlády pokračovať v príprave reformy financovania sociálnych služieb v spolupráci so samosprávami a zabezpečiť viaczdrojové financovanie, ktoré zohľadní rastúce potreby a udrží systém v prevádzke. Vyzývajú k nastaveniu férových podmienok financovania pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa. „Ak sa reforma neprijme, hrozí, že samosprávne kraje nebudú vedieť ďalej garantovať dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Ide o otázku solidarity spoločnosti voči najzraniteľnejším - seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či osobám v ťažkej životnej situácii,“ dodala Jurinová.