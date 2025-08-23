Sobota23. august 2025, meniny má Filip, zajtra Bartolomej

Obohacovanie namiesto pomáhania chorým či konsolidačné opatrenia: Minister Šaško zasiahol! Budem nekompromisný, tvrdí

minister zdravotníctva Kamil Šaško
minister zdravotníctva Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaruje, že pre Hlas-SD je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli tých najslabších, vrátane pacientov. Deklaruje, že v rámci rezortu hľadá úspory. Uvedomuje si, že sektor zdravotníctva láka aj tých, ktorí chcú na ňom iba zarobiť. Informoval preto o viacerých prebiehajúcich kontrolách a auditoch. Informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.

„Už v týchto dňoch som nariadil a aktuálne aj prebieha vnútorný audit všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku tohto roka vykonali štátne zdravotnícke zariadenia. Hovorím o kontrole v univerzitných a fakultných nemocniciach, či akciových spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Kontrolujeme, či tieto organizácie hospodárne a účelne nakupujú potrebné tovary a služby, predovšetkým lieky, zdravotnícku techniku či zdravotnícky materiál,“ priblížil.

 

Ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním, sme pripravení nekompromisne konať.

Posted by Kamil Šaško on Friday, August 22, 2025

Spustil opätovnú komplexnú kontrolu

Šaško informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. „Táto kontrola sa týka všetkých príjemcov týchto unikátnych európskych peňazí, a teda tak verejných spoločností, ako aj súkromných firiem,“ ozrejmil. Nariadil tiež štatutárom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii v pôsobnosti MZ, aby mu doručili prehľad všetkých nákupov tovarov a služieb nad 5000 eur, a to od roku 2022.

Avizoval, že o výsledkoch kontrol bude informovať. „Som pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním,“ skonštatoval. Vyhlásil, že pre Hlas-SD je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli najslabších, vrátane pacientov. Vysvetlil však potrebu konsolidácie verejných financií.

