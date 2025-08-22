Je to tu! Obrovský POSUN v kauze DNA vo vakcínach proti covidu: SAV má hotovú analýzu

BRATISLAVA - Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.
„Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, akonáhle dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR.
Nezmyselné tvrdenia o hrozbách očkovania
SAV zároveň zdôraznila, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, spolu s nepodloženými a „nezmyselnými“ tvrdeniami o hrozbách očkovania, predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie.
Na dané vyjadrenie reagoval aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Ten už skôr hovoril, že má analýzu, ktorá potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA. Vo štvrtok uviedol, že dve strany budú v jednom momente sedieť pred prokurátorom. „Súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV,“ podotkol. Chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. „Ja sa vyjadrovať nebudem, intuitívne vnímam prácu polícia-prokuratúra-súdy zo svojho pohľadu. Pravda je svojbytná, netreba jej pomáhať. Čas ukáže,“ vyhlásil.
Šaško požiadal o otestovanie vzoriek
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
SaS vzhľadom na výsledky analýzy SAV vyzýva na odvolanie Kotlára z funkcie
Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Odvoláva sa pritom na výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré potvrdili, že mRNA vakcíny proti COVID-19 obsahujú len nepatrné množstvá DNA, ktoré sú hlboko pod povolenými hodnotami. Tým sa podľa strany ukázalo, že Kotlárove tvrdenia o „nebezpečnosti“ vakcín sú zavádzajúce a nepravdivé. TASR stanovisko poslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.
„Dnes už niet najmenších pochybností, že Peter Kotlár roky šíril klamstvá, ktoré vedome spochybňovali vedecké fakty a ohrozovali dôveru verejnosti v medicínu. Je neprijateľné, aby takýto človek zostával vo funkcii splnomocnenca vlády. Vyzývame Roberta Fica (Smer-SD), aby ho okamžite odvolal,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Kritizuje, že výsledkom „Kotlárových konšpirácií“ je analýza za 350.000 eur, ktoré mali ísť do zdravotníctva, nie na „vyvracanie bludov vládneho splnomocnenca“.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay zároveň vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odblokoval zastavený nákup vakcín a opätovne umožnil ľuďom očkovanie. „Prišiel čas, aby Kotlár roztrhal svoj diplom. Analýza SAV vyvrátila jeho konšpirácie. Je čas vrátiť sa k medicíne založenej na dôkazoch,“ skonštatoval. Zdôraznil, že SaS od ministerstva, ako aj od strany Hlas-SD očakáva k splnomocnencovi jednoznačný postoj.
Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín
Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že výsledky analýzy zatiaľ nezverejnil. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Šaško stále otáľal s informovaním verejnosti o tejto veľmi dôležitej analýze, ktorú si nechal vypracovať za 350.000 eur z verejných zdrojov. Verím, že pán minister Kamil Šaško sa k tejto veci urýchlene postaví,“ skonštatoval.
Krajčí sa zároveň vyjadril, že verí, že SR zabezpečí dostatočné množstvo vakcín aj na najbližšiu chrípkovú sezónu. „Ochorenia COVID-19 a chrípka sú sezónne. Je dôležité, aby SR mala dostatok vakcín pre tých ľudí, ktorí sa zaočkovať budú chcieť a aj to očkovanie potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav,“ dodal.
Reaguje aj Oskar Dvořák
Analýza vakcín od Slovenskej akadémie vied (SAV) podľa poslanca Národnej rady SR za opozičné PS Oskara Dvořáka potvrdila len to, čo už odborná aj laická verejnosť dlho vedela, že vakcíny sú absolútne bezpečné. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár podľa neho šíri o vakcínach len bludy a dezinformácie. Dvořák preto vyzval na jeho odvolanie z funkcie. „V tejto chvíli teda už vyzývam ministrov z Hlasu, Druckera a Šaška, aby si stáli za svojimi slovami a trvali na odvolaní Petra Kotlára z jeho funkcie, aby už daňových poplatníkov nestál ani jedno euro navyše,“ uviedol poslanec vo vyhlásení.