Hlas zaujme stanovisko ku Kotlárovi po predstavení analýzy SAV vláde, vyhlásil minister Šaško

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD zaujme politické stanovisko k splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi po predstavení výsledkov analýzy mRNA vakcín proti COVID-19 vláde. Minister chce kabinet o analýze informovať na budúcotýždňovom rokovaní. Zároveň potvrdil, že výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády.
„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že výsledky analýzy SAV nepotvrdili riziká, tak ako o nich hovoril pán Kotlár. Naopak, tieto riziká, aj ním vznesené, boli vyvrátené na základe vedeckých postupov,“ vyhlásil šéf rezortu. Vykonanie analýzy a vyvrátenie rizík či obáv považuje za dôležitý signál voči občanom, ktorí mohli byť v súvislosti s očkovaním znepokojení tvrdeniami splnomocnenca.
Zdôraznil, že zadávateľom analýzy bola vláda, preto by mala byť o absolútnych výsledkoch v prvom rade informovaná ona. „Politický postoj Hlasu príde ihneď potom, ako toto nastane na vláde,“ avizoval minister. Zároveň ubezpečil, že vakcín proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku dostatok. „Každý, kto sa bude chcieť zaočkovať, tak už dnes sa môže a aj počas celej očkovacej sezóny,“ dodal Šaško.
Aj šéfka rezortu hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková potvrdila, že sa o téme budú rozprávať v rámci predsedníctva strany. „Budeme vás informovať,“ avizovala novinárom po rokovaní vládneho kabinetu.
Kotlárove vyjadrenia označila SAV za mylné a zavádzajúce
SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Proti sebe podľa neho budú stáť dve strany - súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.