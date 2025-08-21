PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej

BRATISLAVA – Slovenskú politiku zasiahla smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Národnej rady SR a bývalá europoslankyňa Anna Záborská. O jej úmrtí informovala strana Kresťanská únia, ktorej bola súčasťou.
„Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život,“ uviedla Kresťanská únia na sociálnej sieti.
Na smutnú správu ihneď reagovali Záborskej kolegovia z parlamentu. Obsiahle vyjadrenie prišlo od poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, ktorá bola s Annou Záborskou dlhoročnou názorovou oponentkou najmä pri otázkach ženských práv. „Bola mojou veľkou názorovou oponentkou v otázkach ženských práv a často som jej postoje veľmi ostro kritizovala. Nebolo by úprimné, keby som dnes predstierala, že sme stáli na jednej strane. Pravdou však je, že nás spájala odhodlanosť a konzistentnosť v tom, čomu sme verili. Ona bojovala za ochranu nenarodených, ja za práva a slobodu žien,“ uviedla Cigániková.
Doplnila, že Záborská svoje postoje nikdy nezneužívala na mediálnu pozornosť: „Verila im a žila ich celý život. A aj preto som si ju – napriek ostrému nesúhlasu – vedela vážiť. Bola kultivovaná v diskusii, pracovitá, odhodlaná.“
Na záver dodala: „Som presvedčená, že bude na konzervatívnom spektre veľmi chýbať. A priznávam, že aj ja budem cítiť prázdno po tak zdatnom, vplyvnom a pracovitom oponentovi. Anka, odpočívajte v pokoji.“
S hlbokým zármutkom reagovalo aj hnutie Slovensko. „S láskou, trpezlivosťou a úctou menila Slovensko i Európu, zanechávajúc odkaz oddanej služby dobru. Anka, ďakujeme za všetko. Zostávaš svetlom na ceste k dobru,“ napísalo hnutie.
Podobne sa vyjadril aj poslanec Július Jakab. „Poznal som ju ako láskavú a úctivú ženu, ktorá svoje poslanie vykonávala s veľkou hrdosťou. Myšlienkami som pri jej rodine a vyjadrujem im úprimnú sústrasť. Odpočívaj v pokoji.“
Smutné slová pridal aj poslanec Peter Stachura (KDH). „Odišla žena, ktorá bojovala za práva nenarodených detí a za ľudskú dôstojnosť od počatia až po prirodzenú smrť. Anka bola jednou z najvýznamnejších konzervatívnych političiek na slovenskej, ale aj európskej politickej scéne,“ napísal. Záver jeho vyjadrenia bol veľmi osobný: „Drahá Anka, bolo mi cťou ťa poznať, spolupracovať s tebou a nazrieť hlbšie do tvojej rozvážnej, čestnej a poctivej duše. Nech Ťa Boh odmení za tvoju vernosť. Odpočívaj v pokoji.“
K úmrtiu Anny Záborskej sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. „So zármutkom som dnes ráno prijal správu o úmrtí poslankyne Anny Záborskej. Dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Bola lekárkou, členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo a rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ napísal.
Úprimnú sústrasť rodine a blízkym vyjadril aj predseda Národnej rady SR Richard Raši. "Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách."
„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.
Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podotkol, že si vždy vážil Záborskej odhodlanie a dlhoročnú službu spoločnosti, hoci v politike stáli na opačných stranách.
Úprimnú sústrasť vyjadrili aj ďalší ministri. „Ako lekárka, politička a žena pevnej viery spájala svoje hodnoty s prácou pre ľudí, ktorej zasvätila svoj život. Zaslúži si úctu za svoju pracovitosť, zásadovosť a odvahu stáť si za tým, čomu neochvejne verila,“ napísal na sociálnej sieti šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) Záborskú vnímal ako priamu, zásadovú ženu pevnej viery. „Nadviazala na odkaz svojho otca Antona Neuwirtha, ale priniesla aj vlastný - autentický a nezameniteľný,“ skonštatoval.
Líder opozičnej strany PS Michal Šimečka uviedol, že hoci s poslankyňou v mnohých základných hodnotách nesúhlasil, bola výraznou osobou konzervatívneho hnutia a zanechala stopu v slovenských politických dejinách.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič Záborskej poďakoval za život, ktorý obetovala pre iných. „Nikdy som ťa nepočul sťažovať si, nariekať, zúfať. Potichu, oddane a vytrvalo si konala dobro bez ohľadu na útoky a prekážky, hoci iní by to dávno už vzdali,“ napísal na sociálnej sieti.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne Veroniky Remišovej bola Záborská výnimočná žena. „Bola príkladom človeka, ktorý pevne stál za svojimi hodnotami, a pre Slovensko v Európe aj doma urobila veľa dobrého. Pre našu krajinu pracovala až do konca a jej odhodlanie a statočnosť je pre nás všetkých príkladom,“ napísala.
Anna Záborská ako politička presadzovala ochranu života a rodiny. Bola spoluzakladateľka Fóra života a dlhoročná aktívna členka jeho predsedníctva a tiež predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.