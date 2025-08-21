Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Slovenskú politiku zasiahla smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Národnej rady SR a bývalá europoslankyňa Anna Záborská. O jej úmrtí informovala strana Kresťanská únia, ktorej bola súčasťou.

„Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život,“ uviedla Kresťanská únia na sociálnej sieti.

 

OSTANE NAŠIM SVETLOM NA CESTE K SPOLOČNÉMU DOBRU Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou....

Posted by Kresťanská únia on Wednesday, August 20, 2025

Na smutnú správu ihneď reagovali Záborskej kolegovia z parlamentu. Obsiahle vyjadrenie prišlo od poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, ktorá bola s Annou Záborskou dlhoročnou názorovou oponentkou najmä pri otázkach ženských práv. „Bola mojou veľkou názorovou oponentkou v otázkach ženských práv a často som jej postoje veľmi ostro kritizovala. Nebolo by úprimné, keby som dnes predstierala, že sme stáli na jednej strane. Pravdou však je, že nás spájala odhodlanosť a konzistentnosť v tom, čomu sme verili. Ona bojovala za ochranu nenarodených, ja za práva a slobodu žien,“ uviedla Cigániková.

Doplnila, že Záborská svoje postoje nikdy nezneužívala na mediálnu pozornosť: „Verila im a žila ich celý život. A aj preto som si ju – napriek ostrému nesúhlasu – vedela vážiť. Bola kultivovaná v diskusii, pracovitá, odhodlaná.“

Na záver dodala: „Som presvedčená, že bude na konzervatívnom spektre veľmi chýbať. A priznávam, že aj ja budem cítiť prázdno po tak zdatnom, vplyvnom a pracovitom oponentovi. Anka, odpočívajte v pokoji.“

PRVÉ REAKCIE politikov na
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková )

S hlbokým zármutkom reagovalo aj hnutie Slovensko. „S láskou, trpezlivosťou a úctou menila Slovensko i Európu, zanechávajúc odkaz oddanej služby dobru. Anka, ďakujeme za všetko. Zostávaš svetlom na ceste k dobru,“ napísalo hnutie.

Podobne sa vyjadril aj poslanec Július Jakab. „Poznal som ju ako láskavú a úctivú ženu, ktorá svoje poslanie vykonávala s veľkou hrdosťou. Myšlienkami som pri jej rodine a vyjadrujem im úprimnú sústrasť. Odpočívaj v pokoji.“

PRVÉ REAKCIE politikov na
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Július Jakab - financie, fakty a dáta )

Smutné slová pridal aj poslanec Peter Stachura (KDH). „Odišla žena, ktorá bojovala za práva nenarodených detí a za ľudskú dôstojnosť od počatia až po prirodzenú smrť. Anka bola jednou z najvýznamnejších konzervatívnych političiek na slovenskej, ale aj európskej politickej scéne,“ napísal. Záver jeho vyjadrenia bol veľmi osobný: „Drahá Anka, bolo mi cťou ťa poznať, spolupracovať s tebou a nazrieť hlbšie do tvojej rozvážnej, čestnej a poctivej duše. Nech Ťa Boh odmení za tvoju vernosť. Odpočívaj v pokoji.“

K úmrtiu Anny Záborskej sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. „So zármutkom som dnes ráno prijal správu o úmrtí poslankyne Anny Záborskej. Dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Bola lekárkou, členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo a rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ napísal.

PRVÉ REAKCIE politikov na
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Úprimnú sústrasť rodine a blízkym vyjadril aj predseda Národnej rady SR Richard Raši. "Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách."

„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.

PRVÉ REAKCIE politikov na
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Richard Raši)

Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podotkol, že si vždy vážil Záborskej odhodlanie a dlhoročnú službu spoločnosti, hoci v politike stáli na opačných stranách.

Úprimnú sústrasť vyjadrili aj ďalší ministri. „Ako lekárka, politička a žena pevnej viery spájala svoje hodnoty s prácou pre ľudí, ktorej zasvätila svoj život. Zaslúži si úctu za svoju pracovitosť, zásadovosť a odvahu stáť si za tým, čomu neochvejne verila,“ napísal na sociálnej sieti šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

 Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) Záborskú vnímal ako priamu, zásadovú ženu pevnej viery. „Nadviazala na odkaz svojho otca Antona Neuwirtha, ale priniesla aj vlastný - autentický a nezameniteľný,“ skonštatoval.

Líder opozičnej strany PS Michal Šimečka uviedol, že hoci s poslankyňou v mnohých základných hodnotách nesúhlasil, bola výraznou osobou konzervatívneho hnutia a zanechala stopu v slovenských politických dejinách.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič Záborskej poďakoval za život, ktorý obetovala pre iných. „Nikdy som ťa nepočul sťažovať si, nariekať, zúfať. Potichu, oddane a vytrvalo si konala dobro bez ohľadu na útoky a prekážky, hoci iní by to dávno už vzdali,“ napísal na sociálnej sieti.

PRVÉ REAKCIE politikov na
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Igor Matovic)

Podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne Veroniky Remišovej bola Záborská výnimočná žena. „Bola príkladom človeka, ktorý pevne stál za svojimi hodnotami, a pre Slovensko v Európe aj doma urobila veľa dobrého. Pre našu krajinu pracovala až do konca a jej odhodlanie a statočnosť je pre nás všetkých príkladom,“ napísala.

Anna Záborská ako politička presadzovala ochranu života a rodiny. Bola spoluzakladateľka Fóra života a dlhoročná aktívna členka jeho predsedníctva a tiež predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.

Viac o téme: Anna Záborská
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Slafkovský zvíťazil tretíkrát v ankete Hokejista roka
Juraj Slafkovský zvíťazil tretíkrát v ankete Hokejista roka
Hokej
Zdeno Chára bol uvedený do Siene slávy slovenského hokeja
Zdeno Chára bol uvedený do Siene slávy slovenského hokeja
Hokej
Martin Fehérváry sa stal najlepším obrancom v ankete Hokejista roka
Martin Fehérváry sa stal najlepším obrancom v ankete Hokejista roka
Hokej

Domáce správy

Novela rokovacieho poriadku Národnej
Novela rokovacieho poriadku Národnej rady SR je v poslednom štádiu prípravy, tvrdí Puci
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po Michalovi: Pred mesiacom volal naposledy svojej mame z Nemecka! Odvtedy má vypnutý telefón
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Peter Pellegrini
Pred 57 rokmi vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Československa: Takto si to pripomínajú slovenskí politici
Domáce
Polícia pátra po Michalovi (45) z Veličnej: Nezvestný je už mesiac, naposledy volal matke z Nemecka
Polícia pátra po Michalovi (45) z Veličnej: Nezvestný je už mesiac, naposledy volal matke z Nemecka
Regióny

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Izraelskí vojaci stoja na
Hamas tvrdí, že plán Izraela dobyť Gazu svedčí o jeho pohŕdaní úsilím o mier
Zahraničné
Rusko spustilo rozsiahle námorné
Spojené štáty vyslali k pobrežiu Venezuely tri vojenské lode
Zahraničné
Taiwanská vláda navrhuje zvýšiť
Taiwanská vláda navrhuje zvýšiť výdavky na obranu na tri percentá HDP
Zahraničné
Zákonodarcovia v Texase schválili
Zákonodarcovia v Texase schválili Trumpov plán zmeny volebných obvodov
Zahraničné

Prominenti

Grape 2025, Becca
Slovenská moderátorka (34) je opäť ZAMILOVANÁ: Zbalila svalovca... O 10 rokov mladšieho!
Domáci prominenti
Jessica Alba
Jessica Alba sa po ROZCHODE stráca pred očami: FOTO v plavkách ako dôkaz!
Zahraniční prominenti
Farma 17 čoskoro štartuje:
Farma 17 čoskoro štartuje: ĎALŠIA PÄTICA súťažiacich je známa... Uff, na túto si treba dávať POZOR!
Domáci prominenti
Georgina Rodriguez
SEXI snúbenica Ronalda: Jej KRIVKY vás odrovnajú... FOTO O tomto sníva každý muž!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci varujú: Covid môže
Vedci varujú: Covid môže zanechať nečakaný následok, zvyšuje sa riziko infarktu a mozgovej mŕtvice!
Zaujímavosti
Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia
Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia z kuchyne navždy zničí pleseň vo vašej práčke! Trik za pár centov!
Zaujímavosti
Nový trend chudnutia má
Nový trend chudnutia má temnú stránku: Ženy hlásia desivé následky v najcitlivejšej oblasti!
Zaujímavosti
POZOR na tieto problémy:
POZOR na tieto problémy: Možno si pozornosť pýta váš PANKREAS!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Náklady na energopomoc vyletia do stoviek miliónov: Kto to zaplatí a čo to urobí s cenami plynu či tepla?
Náklady na energopomoc vyletia do stoviek miliónov: Kto to zaplatí a čo to urobí s cenami plynu či tepla?
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)

Šport

VIDEO Hrôzostrašné zábery z futbalových tribún: Duel sa nedohral kvôli násilnosti fanúšikov
VIDEO Hrôzostrašné zábery z futbalových tribún: Duel sa nedohral kvôli násilnosti fanúšikov
Ostatné
Hviezdu Premier League ukradli najväčšiemu rivalovi: Arsenal dotiahol príchod strateného syna
Hviezdu Premier League ukradli najväčšiemu rivalovi: Arsenal dotiahol príchod strateného syna
Premier League
Rozhodol tesný ofsajd a všetko je otvorené: Generál Škriniar jeden z najlepších hráčov zápasu
Rozhodol tesný ofsajd a všetko je otvorené: Generál Škriniar jeden z najlepších hráčov zápasu
Liga majstrov
Nečakaná správa zo svahov: Mladá lyžiarska majsterka sveta ukončila profesionálnu kariéru
Nečakaná správa zo svahov: Mladá lyžiarska majsterka sveta ukončila profesionálnu kariéru
Lyžovanie

Auto-moto

Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Zlyhali a dnes ich obdivuje celý svet: 6 príbehov, ktoré vám dokážu, že sa oplatí nevzdať
Zlyhali a dnes ich obdivuje celý svet: 6 príbehov, ktoré vám dokážu, že sa oplatí nevzdať
Motivácia a inšpirácia
Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva? Skontrolujte si tú svoju
Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva? Skontrolujte si tú svoju
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov

Technológie

Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Správy
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Technológie
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Umelá inteligencia
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Vesmír

Bývanie

Tieto kvety v auguste ostrihajte, odvďačia sa vám zdravím a dobrým rastom. Niektoré zakvitnú aj druhý raz za sezónu!
Tieto kvety v auguste ostrihajte, odvďačia sa vám zdravím a dobrým rastom. Niektoré zakvitnú aj druhý raz za sezónu!
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete

Pre kutilov

Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Festivalový look podľa make-up artistky: S jej radami budete vyzerať neskutočne a všetko zvládnete za pár minút
Krása
VIDEO: Festivalový look podľa make-up artistky: S jej radami budete vyzerať neskutočne a všetko zvládnete za pár minút
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRVÉ REAKCIE politikov na
Domáce
PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej
Vo veku 77 rokov
Domáce
Vo veku 77 rokov zomrela Anna Záborská, výrazná postava slovenskej politiky
Rast minimálnej mzdy zdvihne
Domáce
Rast minimálnej mzdy zdvihne aj príplatky: O koľko viac zarobíte za víkend či nočnú prácu? Pozrite si PREHĽAD
Na obrázku s Trumpom
Zahraničné
Ostré obvinenie Bieleho domu: Snaží sa ukryť Trumpove zdravotné problémy! S TOUTO chorobou bojuje

Ďalšie zo Zoznamu