Slovensko a Česko hľadajú riešenia na prilákanie nových učiteľov a zlepšenie vzdelávacieho systému

ŠTRBSKÉ PLESO - Nedostatok učiteľov u nás sa nedá vyriešiť v krátkom čase. Uviedol to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) po štvrtkovom neformálnom bilaterálnom stretnutí s českým kolegom Mikulášom Bekom vo Vysokých Tatrách. Podotkol, že už aj zrealizované opatrenia majú určitý „dobeh“. Bek poznamenal, že v ich školách viac-menej nechýba personál, časť učiteľov však nespĺňa potrebnú kvalifikáciu.
„To, čo sme urobili, sú zmeny v legislatíve, ktoré môžu zatraktívniť toto povolanie, ide o zmeny v kompenzačných príspevkoch, valorizácii miezd či v možnosti uplatnenia ešte študujúcich budúcich učiteľov. Pedagógov po ukončení bakalárskeho štúdia sa snažíme získať pre toto povolanie, aby mali nejakú skúsenosť, vytvorili si väzby a potom ostali v školstve. Sú to aj štipendiá, ktoré sme predstavili pred vyše dvoma rokmi a snažíme sa nimi motivovať študentov, aby si vybrali učiteľstvo. Je zameraná aj aprobácia na konkrétne chýbajúce odbory, ako je informatika, fyzika a matematika,“ priblížil Drucker. Podotkol, že krajina čelí aj demografickému vývoju a starnúcej populácii učiteľov. „Musíme preto pridať,“ skonštatoval.
Pre Českú republiku je podľa Beka veľkou výzvou zlepšiť kvalifikačnú štruktúru budúcich pedagógov. „V posledných šiestich rokoch pribudlo v regionálnom školstve 50-tisíc zamestnancov, z toho približne polovica učiteľov. Nedarí sa nám však zabezpečiť kvalifikačné požiadavky. Pribúda ľudí, ktorí sa pustia do profesie učiteľa bez toho, aby mali predošlé učiteľské vzdelanie,“ vysvetlil Bek. Taktiež je problém s aprobáciou v niektorých oblastiach, chýbajú najmä učitelia fyziky a chémie. „Preto sme smerovali objednávku na vysoké školy, aby mohli prijímať vyššie počty študentov v týchto učiteľských programoch. Náprava ale bude nejakú dobu trvať,“ dodal Bek. Počet študentov učiteľstva by v Čechách potrebovali zvýšiť o približne desať percent.
Spoločné riešenia pre vzdelávanie
Obaja ministri ocenili vzájomnú spoluprácu. Vzdelávacie systémy sú podľa Druckera stále podobné a rovnako čelia podobným výzvam, ako sú napríklad bezpečnostné hrozby na školách. „Debatovali sme aj o umelej inteligencii, o našich pohľadoch v oblasti stredného vzdelávania a fragmentácie školstva. Máme, žiaľ, stále veľa menších škôl, ktoré nevedia úplne priniesť dostatočnú kvalitu pre naše deti,“ skonštatoval Drucker. Prezentoval aj témy schvaľované v parlamente ako školské obvody, povinné predprimárne vzdelávanie či maturita z matematiky. Témou bolo aj vysoké školstvo, keďže množstvo Slovákov študuje v Českej republike. To chce Drucker zmeniť a motivovať českých študentov, aby naopak študovali na našich školách.
„Môžeme sa vzájomne inšpirovať, kroky, ktoré sledujeme v oboch krajinách, mieria k riešeniu podobných problémov. Považujem za dôležité, aby sme debaty viedli navzdory rôznym politickým rytmom, pretože naše trhy práce sú v Európskej únii úzko prepojené. O to dôležitejšie je, aby sme bilaterálne do istej miery koordinovali vzdelávaciu politiku, pretože pohyb ľudí medzi našimi krajinami je pomerne významný nielen vo fáze vzdelávania, ale aj v profesiách,“ skonštatoval Bek. Verí, že úzka spolupráca môže mať pozitívny efekt aj v rámci V4 či iných európskych iniciatív.