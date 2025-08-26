Po Kotlárovom výstupe sa SAV-ka búri: Štúdiu a mená autorov zverejníme, znie po výrokoch Blahu a Kotlára!

Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Kotlár a Blaha sa pustili do analýzy SAV po vykonaní prieskumu vakcín proti ochoreniu covid-19.
Kotlár a Blaha sa pustili do analýzy SAV po vykonaní prieskumu vakcín proti ochoreniu covid-19.
BRATISLAVA - Časť verejnosti intenzívne čakala na rozuzlenie pri analýze vakcín proti ochoreniu Covid-19. Na opačných brehoch proti sebe stáli odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Peter Kotlár ako splnomocnenec vlády. Kým Kotlár hovoril o vysokom objeme DNA v skúmaných vzorkách vakcín, SAV jeho závery zmietla zo stola a hovorí o zanedbateľnom množstve DNA. Konflikt pokračoval aj neskôr, kedy sa Kotlár odmietol zaoberať závermi SAV a na tlačovej konferencii kritizoval tieto závery. Pridal sa k nemu aj Ľubor Blaha, ktorý sám pochádza z radov SAV. Po týchto slovách už nemohli ostať ticho ani samotní odborníci SAV, ktorí sa chystajú vlastnú štúdiu zverejniť.

Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov

Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covid-19. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV vraj nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

Peter Kotlár

"Ak ma odvolajú do sprítomnenia tohto výsledku, bude to jasný signál, nielen pre mňa. Zotrvám vo svojej funkcii do konca, alebo ma vláda odvolá. Diplom sa bude trhať až vtedy, keď výsluch celého vyšetrovacieho procesu bude, že nemám pravdu a vtedy už nemám dôvod zotrvať v inštitucionalizovanom dogmatickom systéme zdravotníctva," uviedol Kotlár. Dodal, že analýza SAV ho nevyrušuje. Objasnil, že jediné, čo bude žiadať od SAV, je menný zoznam vedcov s podpismi pod záverom analýzy.

SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. 

V SAV vládne ideológia a riešia sa dúhové sprostosti, reaguje rozčertený Blaha

"Neverte SAV-ke. Dobre viem, čo sú zač," zaútočil zas europoslanec Smeru-SSD Ľuboš Blaha, ktorý chytil Kotlárovi stranu. Ten pritom sám pôsobí v radoch SAV, konkrétne v rámci Ústavu politických vied. "Pôsobím tam zhruba 20 rokov. Nevládne tam veda, ale ideológia. V spoločenských vedách nedostanete grant, keď neriešite gender alebo iné dúhové sprostosti. V prírodných vedách ste závislý od kontraktov s farmafirmami a korporátmi, a tak skáčete tak, ako pískajú. Výsledkom sú rôzni šarlatáni, ktorí tu roky šírili covidovú propagandu. Úplná hanba," zlostí sa Blaha v statuse.

Ľuboš Blaha

Pastoreková vášniam nerozumie, dokonca zverejnia aj mená autorov štúdie

Po viac ako kritických slovách politikov sa už ozvala aj riaditeľka Biomedicínskeho centra, profesorka Silvia Pastoreková. Tá nepovažuje za vhodné politické výroky komentovať. Analýza bola podľa jej slov spracovaná na vysokej odbornej úrovni vedeckými pracovníkmi, ktorí na to majú potrebnú expertízu a plnú kvalifikáciu.

Nemá ani problém s tým, aby sa zverejnili mená autorov. SAV totiž chce túto analýzu vydať aj ako vedeckú publikáciu. V dokumente budú uvedení všetci, čo sa na nej podieľali.

"Aj táto atmosféra je jedným z motívov, prečo viacerí mladí ľudia vrátane mladých vedcov, volia odchod zo Slovenska," vysvetľuje si negatívny trend Pastoreková.

"Slovenská akadémia vied je pripravená o výsledkoch analýzy podrobne informovať verejnosť. Je nevyhnutné, aby zazneli detailné informácie o nameraných hodnotách látok, o šaržiach, na ktorých sme dáta merali, a o ostatných výsledkoch vedeckej analýzy. So zadávateľom, ministerstvom zdravotníctva, aktuálne stanovujeme termín konania tlačovej konferencie," napísala hovorkyňa SAV Monika Tináková.

