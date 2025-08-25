KDH a hnutie Slovensko kritizujú splnomocnenca Kotlára za postoj k analýze mRNA vakcín od Slovenskej akadémie vied

BRATISLAVA - Opozičné parlamentné hnutia KDH a Slovensko kritizujú postoj splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára k výsledkom analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV). Podľa poslanca Mareka Krajčího (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa Kotlár nedokáže kriticky pozrieť na vlastné vyjadrenia. Poslanec Peter Stachura (KDH) tvrdí, že Kotlárove ignorovanie racionálnych argumentov vedeckej obce zo strany verejného činiteľa je nebezpečné a neprípustné.
archívne video
„Celé toto trápne verejné divadlo Kotlára je, žiaľ, aj dôkazom, ako sú demokratické zriadenia zraniteľné voči dezinformátorom a konšpirátorom. Ich prienik do verejného priestoru spôsobuje chaos, podozrievanie a neistotu,“ konštatoval Stachura. KDH kritizuje napríklad to, že Kotlár za jedinú nestrannú súdnu znalkyňu označil podľa nich kontroverznú Soňu Pekovú. Vyčítajú mu aj to, že orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú po obsahovej stránke odkázané na súdnych znalcov v danej oblasti odkázal, že on rešpektuje prakticky iba jej tvrdenia. Podľa kresťanských demokratov Kotlár doslova vysmial analýzu SAV. KDH opätovne žiada predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby okamžite odvolal Kotlára z pozície splnomocnenca vlády.
Podľa Krajčího nemá Kotlár vecné argumenty a naďalej šíri nebezpečné dezinformácie. Zároveň vyjadril plnú dôveru analýze SAV, ktorá podľa neho potvrdzuje výsledky renomovaných laboratórií v rámci EÚ. „Celý cirkus za 350.000 eur bol len vyhodením peňazí. Vakcíny, ktoré sa používali aj na Slovensku, prešli kontrolou certifikovaných laboratórií, ktoré overovali jednotlivé šarže. Kotlárove pochybnosti nemajú žiadny reálny základ,“ uzavrel Krajčí.
Kotlár spochybňuje výsledky analýzy SAV
Kotlár na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdil, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania. Rovnako nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť zo svojho postu splnomocnenca vlády.
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.