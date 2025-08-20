Polícia pátra po nezvestnom 29-ročnom Jozefovi zo Skalice: Naposledy ho videli vo februári!

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
SKALICA - Polícia pátra po nezvestnom 29-ročnom Jozefovi Hmirákovi zo Skalice. Nezvestnosť muža polícii nahlásili koncom minulého týždňa s tým, že ho mali naposledy vidieť vo februári, ako sa pohybuje po meste Skalica. Odvtedy o sebe nedal nikomu známemu vedieť. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, strednej postavy, má čierne vlasy a čierne strnisko. Je pre neho charakteristická ťažšia chôdza. Verejnosť môže poskytnúť informácie o súčasnom pobyte nezvestného na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na účte Trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Jozef Hmirák (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)