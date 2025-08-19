Polícia pátra po nezvestnom Ladislavovi: Už piaty deň sa s ním nedá skontaktovať! Nevideli ste ho?

SVIT - Polícia pátra po nezvestnom 51-ročnom Ladislavovi Jadutovi zo Svitu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nezvestnosť nahlásili na miestnom obvodnom oddelení Policajného zboru v utorok, pričom naposledy ho v mieste jeho trvalého bydliska videli v piatok (15. 8.).
„Od uvedenej doby nie je možné sa s ním skontaktovať, v mieste bydliska sa nenachádza a ani o sebe nepodal nikomu žiadnu správu. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestnú osobu nepodarilo vypátrať,“ uviedla hovorkyňa.
Hľadaný muž je vysoký 177 centimetrov, má silnejšiu a mohutnejšiu postavu, krátke prešedivené vlasy s plešinou do pol hlavy a váži 90 kilogramov. Popis oblečenia polícia nepozná a nemá ani informácie o zvláštnych znameniach.
Akékoľvek poznatky k nezvestnému môže verejnosť nahlásiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, prípadne na linku 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom stránky Policajného zboru na sociálnej sieti.