Totálna nezodpovednosť! Vodiči sa poriadne vyznamenali: V TAKOMTO stave sadli za volantom

NITRA – Vodiči na cestách nitrianskeho kraja sa počas uplynulého víkendu nevyznamenali. Policajti zastavili hneď niekoľko vozidiel, za volantmi ktorých sedeli vodiči pod vplyvom alkoholu.
Prvý prípad sa stal v obci Tlmače, kde dopravní policajti vykonávali kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Tam namerali vozidlo Toyota Avensis, ktoré prekročilo maximálne povolenú rýchlosť o 34 km/hod. na deväťdesiatke, teda s vozidlom jazdil rýchlosťou 124 km/hod. Tým to však nekončilo. Vozidlo totiž zastavili a vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Nepríjemné prekvapenie nastalo, keď mužovi dali fúkať. „47 ročný vodič bol vyzvaný podrobiť sa dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok. Nafúkal 1,25mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,58 promile,“ uviedli.
Policajti odhalili aj ďalších vodičov, ktorí si sadli za volant opití alebo jazdili v čase zákazu. „45 ročný vodič vozidla Ford Focus bol kontrolovaný v obci Dvory nad Žitavou, pričom pri kontrole nafúkal 1,46 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 3,04 promile, a súčasne mal uložený zákaz viesť všetky motorové vozidlá,“ informovala polícia.
52 ročný vodič vozidla Fiat Doblo bol zasa kontrolovaný v obci Cabaj - Čápor, pričom pri kontrole nafúkal 0,78 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,63 promile, 47 ročný vodič štvorkolky Linhai ATV420 bol kontrolovaný v obci Úľany nad Žitavou pretože jeho spolujazdec nemal prilbu, a vodič pri kontrole nafúkal 0,69 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,44 promile.
Nafúkal aj 56 ročný vodič vozidla Škoda Fabia, ktorý bol kontrolovaný vo Vrábľoch, pričom pri kontrole nafúkal 0,67 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,40 promile.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 45 ročnému vodičovi vozidla Ford bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia, a bolo mu nariadené aj väzobné stíhanie.