Rezort pôdohospodárstva dosiahol vlani podľa ministra historicky najlepšie čerpania

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kritika predchádzajúcich vlád

Minister skritizoval čerpanie počas predchádzajúcich vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. „Vláda Matoviča v roku 2021 cez PPA a PRV (Program rozvoja vidieka, poznámka TASR) vyčerpala 45 miliónov eur. V roku 2022, už vtedy vláda Matoviča a Hegera, vyčerpala 39 miliónov eur. V roku 2023 vláda Hegera a Ódora vyčerpala 64 miliónov eur,“ vyčíslil Takáč.

archívne video

Zdôraznil, že za aktuálnej vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa vlani podarilo vyčerpať historicky najvyššiu sumu viac ako 209 miliónov eur. Zároveň, čerpanie v tomto roku ku koncu júna by malo byť na úrovni 153 miliónov eur, čo je podľa Takáča už v súčasnosti viac ako celkový objem čerpania za tri a pol roka predchádzajúcich vlád.

Slovensko prepadlo v rebríčku čerpania eurofondov

„Keď vláda Matoviča v roku 2020 nastúpila, tak predchádzajúca vláda im odovzdávala čerpanie Programu rozvoja vidieka v Európskej únii na sedemnástom mieste z 27 krajín. Viete, čo odovzdali nám v roku 2023? Posledné miesto, dvadsiate siedme. Tu vidíte v priamom prenose totálnu neschopnosť tých ľudí, ktorí nám tri a pol roka vládli,“ povedal šéf rezortu pôdohospodárstva.

Zrýchlenie čerpania vďaka systémovým zmenám

Zrýchleniu čerpania pomohli podľa Takáča systémové opatrenia na úrovni rezortu a PPA. Na úrovni ministerstva to bolo zavedenie malej investície do 100 000 eur, zníženie počtu kontrol na mieste zo 100 % na 5 %, doplnenie finančných prostriedkov do jednotlivých výziev či zavedenie zálohových platieb. V rámci PPA došlo napríklad k navýšeniu počtu administratívnych kapacít, zefektívneniu procesov vyhodnocovania žiadostí či zníženiu byrokracie, doplnil minister.