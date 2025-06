Progresívne Slovensko neuspelo s novelou zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunulo do druhého čítania opozičnú novelu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Jej cieľom bolo znížiť kvórum poslancov potrebné na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi, a to zo súčasných troch pätín na jednu pätinu. Do parlamentu ju predložili poslanci Zuzana Števulová, Lucia Plaváková a Branislav Vančo (všetci PS).

Mienili, že prijatie ich návrhu by umožnilo koalícii aj opozícii využiť funkčný nástroj na iniciovanie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi. „Zaručilo by to, že nástroj by vedela využiť či už koalícia alebo opozícia účinne a aj v situácii, keď bude generálny prokurátor zvolený predchádzajúcou vládou, a nedošlo by tak k jeho zabetónovaniu vo funkcii,“ argumentovali.

Zároveň upozornili na to, že malo ísť len o úpravu možnosti podať disciplinárny návrh, o ktorom by muselo prebehnúť riadne konanie. Odôvodňovali, že navrhovaná zmena vychádzala z aplikačnej praxe a požiadaviek odbornej verejnosti.

Vo vzájomnej spolupráci je na čo nadviazať, zhodli sa predsedovia NS SR a NSS SR

Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR František Mozner sa vo štvrtok stretol s predsedom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavlom Naďom. Obaja predsedovia ocenili kvalitu spolupráce medzi oboma súdmi a vyslovili záujem na kontinuite a ďalšom rozvoji vzájomnej kooperácie. Informovala o tom hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

Na prvom oficiálnom stretnutí vedení NS SR a NSS SR, po vymenovaní Moznera za predsedu, rezonovala najmä téma upevňovania už existujúcich vzťahov a zintenzívnenia komunikácie medzi vedeniami oboch inštitúcií. Tá by sa mala týkať zosúlaďovania postupov v rámci legislatívneho procesu, výmeny skúseností pri informatizácii a digitalizácii justičného prostredia, ako aj spoločných vzdelávacích aktivít.

Ako zásadnú tému predsedovia súdov identifikovali potrebu spoločného postupu pri zabezpečení financovania oboch inštitúcií predovšetkým na účel zastabilizovania administratívneho personálu. Na stretnutí sa zúčastnili aj podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková, vedúca Kancelárie NSS SR Zuzana Kyjac a vedúci Kancelárie NS SR Anton Masár.

Poslanci začali rokovať o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR

Vo štvrtok majú poslanci prebrať viacero legislatívnych návrhov. O prerokovaných bodoch majú aj hlasovať. Na štvrtok je naplánovaná aj mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Jej cieľom je prijatie uznesenia k podozreniam zo zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na účely budovania ubytovacích zariadení s cieľom rozvoja agroturistiky.