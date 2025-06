Ospravedlňovanie vymeškaných hodín v škole sa zásadne mení: TOTO sú nové pravidlá, v platnosti budú dva režimy!

(Zdroj: Getty Images)

Zákon mení režim ospravedlňovania vymeškaných hodín a nový systém bude v platnosti v dvoch režimoch, prísnejšom a miernejšom. Do miernejšieho režimu spadajú školy, ktoré počas sledovaného obdobia školského roka nepresiahnu určitý počet vymeškaných hodín a naopak školy s vyšším počtom vymeškaním hodín sa dostanú do prísneho režimu. Pre oba režimy bude platiť, že ospravedlnenie bez lekárskeho potvrdenia platí pri piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych dňoch, informujú noviny.sk.

Tlačová konferencia KDH k aktálnej politickej situácii (Zdroj: Facebook/Vlado Anjel)

V prípade materskej školy to je sedem dní. Vo voľnejšom režime môže škola ospravedlniť desať dní za kalendárny mesiac a 15 dní za posledné dva mesiace, v prísnejšom režime môžu školopovinní žiaci vymeškať bez lekárskeho potvrdenia najviac 15 dní za polrok. Materské školy majú limit 14 dní za mesiac, resp. 21 dní za dva mesiace, v prísnejšom režime 21 dní za polrok.

Cieľom tejto zmeny je úprava podmienok ospravedlňovania detí tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž pediatrov, no zároveň nedochádzalo k navyšovaniu absencie. Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý prináša možnosť poskytnúť štipendium žiakom stredných škôl, ak sa žiaci zaviažu, že sa stanú súčasťou Ozbrojených síl SR. Pozmeňujúci návrh priniesol aj zmenu v zákone o Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

V tomto prípade dôjde k zmene a to v prípade zdravotných poisťovní, ktoré odosielajú informácie o zozname čakajúcich poistencov na zdravotnú starostlivosť Národnému centru zdravotníckych informácií. Poisťovne už nemusia zasielať rovnaké informácie aj na iné inštitúcie. Zároveň musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti umožniť vstup osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenaruší poskytovanie starostlivosti. V opačnom prípade môže ministerstvo zdravotníctva udeliť pokutu až do výšky 500 eur.