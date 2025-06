Prokurátor žiada pre Gábora Gála podmienečný trest a peňažný trest: Exminister spravodlivosti trvá na svojej nevine

Gábor Gál (Zdroj: Topky/Maarty)

PEZINOK - Prokurátor žiada pre exministra spravodlivosti Gábora Gála, obžalovaného z prijímania úplatku, podmienečný trest väzenia v hornej hranici trestnej sadzby. Rovnako aj peňažný trest vo výške minimálne 80.000 eur. Uviedol to v piatok vo svojej záverečnej reči pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku.

Prokurátor je presvedčený, že sa skutok stal tak, ako je opísaný v obžalobe, čo bolo podľa neho dostatočne preukázané, aj keď Gábor Gál vinu poprel. To, že sa skutku dopustil obžalovaný, preukazujú podľa prokurátora najmä výpovede svedkov, ale aj listinné dôkazy. Prokurátor poukázal na to, že aj keď sa po výpovediach svedkov obžalovaný rozhodol vypovedať, odmietol odpovedať na doplňujúce otázky.

Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora Gála z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi Kulacsovi, ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.

Exminister trvá na svojej nevine

Exminister spravodlivosti Gábor Gál, obžalovaný z prijímania úplatku, trvá na svojej nevine. Zopakoval, že skutky v obžalobe sú vymyslené. Nikdy podľa jeho slov žiadny úplatok neprijal ani neprevzal. Celá obžaloba je podľa neho postavená len na výpovedi kľúčového svedka Jána Gajana. Od neho si mal Gábor Gál podľa obžaloby vypýtať a prevziať úplatok. Pokračovanie prednesu záverečnej reči obžalovaného je naplánované na 11. júna.

Vo svojej záverečnej reči, ktorú Gábor Gál v piatok predniesol pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku, odôvodnil, prečo si podľa neho Gajan celý skutok vymyslel. „Pre kajúcnika to bol nielen výhodný obchod, ale aj jediné východisko, keďže by mal čo stratiť,“ argumentoval. O Gajanovi obžalovaný opätovne tvrdil, že ho nepozná, ani ho nikdy pred hlavným pojednávaním nestretol. Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora Gála z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.