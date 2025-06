Energetické nápoje si deti do 16 rokov nebudú môcť kúpiť, tvrdí Ferenčák

Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Školopovinné deti do 16 rokov si nebudú môcť kúpiť energetické nápoje v obchode, v automate ani cez internet. Energetický nápoj je nealkoholický nápoj s obsahom kofeínu nad 150 miligramov na liter. Uviedol to na brífingu koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorého návrh zákona o podmienkach predaja energetických nápojov poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zákon by mal podľa neho taktiež zabezpečiť efektívnu kontrolu a sankcie za porušenie pravidiel predaja.