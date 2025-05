Pellegrini má nového poradcu: Prezidentovi bude radiť TOTO známe meno z politiky

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kancelária prezidenta vysvetlila, že keďže sa už Forró aktívne neangažuje v politike, s prezidentom sa dohodli na obsadení daného miesta. Jeho úlohou bude aktívne hľadať možnosti zlepšenia postavenia všetkých národnostných komunít na Slovensku. „Mojim cieľom je podporiť ideu, že prezident SR Peter Pellegrini je prezidentom všetkých ľudí a pomôcť vytvoriť komunitám také prostredie, aby sa cítili ako rovnocenní občania Slovenska,“ uviedol Forró, ktorý bude aj súčasťou delegácií prezidenta SR v rámci regionálnych výjazdov po Slovensku.

Nový poradca už absolvoval rokovanie so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Ákosom Horonyom, s ktorým diskutovali o otázkach ďalšej spolupráce. Jej prvým výsledkom by malo byť zvolanie okrúhleho stola predstaviteľov národnostných komunít do konca júna tohto roka v Prezidentskom paláci.

Porodcovský zbor prezidenta sa tak rozšíl na štyroch členov. V tíme poradcov sú Ján Kubiš a Miroslav Slašťan. Kubiš je poradcom pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku, Slašťan Pellegrinimu radí v právnych otázkach. Vlani v auguste ich doplnil ešte podnikateľ Andrej Krúpa. Ten sa stal poradcom v otázkach inovácií a technológií.